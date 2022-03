Nada Personal | Histórico

Históricamente el deporte de Tlaxcala no había tenido un evento de tanta importancia mundial como es el Challenge 2022.

El voleibol de playa convirtió al Centro Histórico de Tlaxcala en un espacio mágico, y sí, porque se ha transformado en un lugar donde deportistas del más alto nivel en su disciplina se dan cita para luchar por una medalla y subir al podio para engrandecer a su país.

De paso, buscarán sumar puntos que les ayudará a tener más posibilidad de calificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

Solo nos queda disfrutar de este momento que nos da el deporte y que se extiende a generar una importante derrama económica al atraer al turismo nacional y extranjero, algo que queremos todos los que nos dignamos de decir que queremos a nuestro estado.

Cinco días de competencia deportiva tendrán a Tlaxcala muy presente en los diferentes continentes del mundo, por lo que nos resta participar como buenos anfitriones y quede estampado este momento en las páginas doradas de la historia de Tlaxcala.

REVOCACIÓN

La canasta está muy alta para el morenismo en Tlaxcala.

El próximo 10 de abril el partido en el poder debe llevar a las urnas a 434 mil 427 ciudadanos para votar en el ejercicio electoral mal llamado revocación de mandato, cifra que representa el 40 % del padrón electoral.

Me explico: de acuerdo con la ley, una revocación de mandato está sustentada en causales como provocar un grave daño al patrimonio del Estado, haber actuado en contra de los intereses de la Nación o incurrir en un delito grave del orden común, por citar algunos.

Bajo ese esquema, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha incurrido en ninguno de los supuestos anteriores y por ello lo que se vivirá el segundo domingo de abril no será revocación de mandato, sino una simple consulta popular para responder con un sí o un no, a la pregunta de si el presidente se queda o se va del cargo.

Más allá del debate nacional sobre este ejercicio que fomenta la democracia participativa, en Tlaxcala la atención política está centrada en llevar a los ciudadanos a las urnas.

Y es que ya lo dijo el mandamás de Morena y actual presidente de México: “amor con amor se paga”.

Y si el gobierno estatal, al mando de Lorena Cuéllar Cisneros, quiere continuar con los privilegios presupuestales que actualmente tiene, está obligado a demostrarle a su líder moral su amor ciego e incondicional.

Es por eso que, muy por debajo del agua, funcionarios de todos los niveles afines al morenismo trabajan para lograr el anhelado objetivo, pese al desconocimiento social y casi generalizado de esta “revocación” y la apatía de la gente para ir a votar y ser parte de un acto que solo servirá para alimentar el ego de quien ostenta la banda presidencial.

En medio de la veda electoral, son muchos los operadores que veladamente fomentan ir a las urnas, aunque otros más reman contracorriente y solo simulan.

Habrá que estar atentos a lo que ocurrirá el próximo 10 de abril pues no hay que olvidar que el pasado 1 de agosto de 2021, durante la consulta popular para definir si eran enjuiciados o no los expresidentes, la entidad tlaxcalteca le dio a López Obrador el mayor porcentaje de participación con un 11 % del padrón electoral (112 mil 145 votos), incluso por arriba de la misma Ciudad de México que encabeza la presidenciable Claudia Sheinbaum.

Esta “revocación” también servirá para calificar el papel de funcionarios que ostentan un cargo de primer nivel, como Sergio González, Homero Meneses y Alfonso Sánchez, al igual que para alcaldes como Jorge Corichi y Gustavo Jiménez, o bien diputados locales emanados de Morena como Rubén Terán y Marcela González, pues se verá si en realidad mueven estructuras y merecen estar en donde están, o solo viven un golpe de suerte al convenientemente cobijarse de la mandataria tlaxcalteca.

De los partidos aliados al morenismo mejor ni hablamos, ellos siempre han simulado para evitar dejar de vivir fuera del presupuesto.

A TORO PASADO

Con los ánimos calmados y a toro pasado sostengo que el #8M de 2022 será recordado como el día en que perdió la causa y ganó la sinrazón al acaparar la atención en todas las conversaciones si estábamos a favor o en contra de que unos pedazos de piedra hayan sido pintarrajeados y no hablarse de la lucha feminista.