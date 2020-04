Nada Personal | Incompetentes

Un monumento a la incompetencia se merecen varios alcaldes de Tlaxcala.

La contingencia por el Coronavirus (Covid-19) vino a desnudar su ya de por sí poco compromiso con los ciudadanos a los que dicen representar.

La simulación es el pan de todos los días de políticos que penosamente gobiernan los municipios Chiautempan, Tlaltelulco, Contla, Amaxac, Apetatitlán, Tetlanohcan, Teolocholco, San Pablo del Monte, Calpulalpan, Totolac, Panotla, Huamantla y Zitlaltepec.

Si no es así, entonces cómo interpretar que a 30 días de iniciada la contingencia nacional los números no son alentadores y, pese a ello, esos gobiernos municipales no han sido capaces de implementar duras medidas para evitar reuniones masivas de personas.

A los citados municipios los unen dos características: su escaso -por no decir nulo- compromiso con los gobiernos federal y estatal para “achatar” la llamada curva de contagios por Covid-19 y su incapacidad para evitar bailes, fiestas y eventos no esenciales.

Hace un mes Tlaxcala penosamente saltó otra vez a la fama nacional por el baile patronal en honor a “San José” celebrado en la comunidad de Aztatla, municipio de Contla, al que asistieron más de cinco mil personas en medio de las medidas restrictivas.

Pero la cosa no ha parado ahí y en las semanas siguientes vinieron varios eventos que han reunido a cientos de personas sin que sus autoridades hagan algo para evitarlos. La cereza del pastel se la lleva el gobierno de Panotla, que encabeza Eymard Grande Rodríguez, al no suspender dos fiestas, una de 15 Años el martes 14 de abril en la comunidad de San Tadeo Huiloapan y otra de boda el pasado jueves 16 en la colonia Emiliano Zapata, pese a las crecientes defunciones y casos positivos de Covid-19.

El escarnio social hacia gobiernos de Contla, Amaxac, Tlaltelulco, Totolac, Apetatitlán, Teolocholco, San Pablo del Monte y Calpulalpan vino el sábado 18 de abril al reportar usuarios de Facebook bodas, 15 Años y hasta bautizos en salones sociales y viviendas que incluyeron bailes masivos, pero los alcaldes prefirieron esconder la cabeza.

ADIVINA ADIVINADOR…