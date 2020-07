Nada Personal | Indignante

El nuevo escándalo en que está sumida la Dirección de Seguridad de Chiautempan por la muerte del motociclista Luis Manuel N., resulta indignante por donde quiera que se vea.

Dar vuelta en “U” en zona prohibida del bulevar Santa Ana-Tlaxcala le costó la vida al joven de 22 años, originario de Cuahuixmatlac y estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Coincido con que “el que nada debe, nada teme” y al marcarle el alto la patrulla 121-02, Luis Manuel N. debió detenerse y evitar su persecución hasta Ixtulco; no obstante, habría que buscar en qué parte de la ley se faculta a policías provocar la muerte de personas al chocarlos con su patrulla para frenar su huida.

Lo peor no solo es eso, sino que al momento del accidente policías afirmaron –sin elementos de prueba- que era un asaltante.

Sin embargo, esa versión se desvaneció con la declaración de Diana N., quien viajaba en la misma motocicleta y, al sobrevivir, demostró que su hermano había ido por ella su trabajo en un centro comercial de Ocotlán y pasaron a cargar gasolina en “Buenos Aires”.

En su parte informativo y al carecer de elementos que probaran un asalto previo o que el fallecido iba armado, la corporación de Chiautempan que (mal) dirige Raymundo Fragoso Muñoz, admitió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado que la persecución y muerte de Luis Manuel N. se derivó de una falta administrativa.

Ante ello, la PGJE ya inició la Carpeta de Investigación C.I. A.I. TLAX-T3/1363/2020 por el delito de homicidio y lo que resulte, en contra de quien o quienes resulten imputados, la cual debe llegar hasta las últimas consecuencias.

Por cierto, la nueva investigación contra la corporación chiautempense se suma a la iniciada en diciembre de 2018 por la violación de una menor de edad en la Unidad Habitacional Santa Cruz, hecho que sigue impune al fugarse los imputados Zahit P. y Marco Antonio Q.

DESCUENTOS

En Chiautempan cuentan que al alcalde Héctor Domínguez Rugerio le dicen “el cable pelado”, por aquello de que ya enseñó el cobre. Las críticas ahora no son por sus nuevas propiedades, maquinaria y unidades de carga pesada, a las que se suman unos locales en renta sobre avenida Ferrocarril, sino por los descuentos de 25 % y 50 % al salario de trabajadores de base de la tercera edad, con el argumento de que por la pandemia no acuden a laborar. El hecho no solo es ilegal al violarse sus derechos laborales, sino inhumano por tratarse de un grupo de riesgo, por lo que ya solicitaron el apoyo de su Sindicato. El tema dará mucho de qué hablar en los próximos días al estar obligado el Ayuntamiento a cubrir al 100 % su salario, pues un decreto presidencial los ampara para proteger su salud.