Nada Personal / Jugada maestra

Como si se tratara de un juego de billar, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asestó una carambola a tres bandas.

Apenas cumplió tres años de gestión, la mandataria tlaxcalteca configuró lo que muchos ya califican -ahora sí en serio- como el arranque de la sucesión gubernamental.

El “lorenismo” -que no es lo mismo que el “morenismo”- está decidido a no ceder el Poder Ejecutivo (y mucho menos el evidente control que tiene sobre el Legislativo y Judicial) a ningún otro que no sea afín a su grupo político.

Y para ello las alianzas estratégicas serán el inicio de una serie de tretas entre la clase política gobernante y la que ha tenido el privilegio de saborear esas mieles que deja el poder.

La aparición de la exgobernadora Beatriz Paredes Rangel en uno de los balcones de Palacio de Gobierno la noche del 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito de Independencia, fue el primer mensaje de una de las alianzas que se ha tejido fino desde semanas atrás.

Por si eso no había quedado claro, la noche del jueves tres de octubre vino el segundo mensaje al distinguir a la originaria de Tizatlán, exsenadora y embajadora con la Presea Tlaxcala 2024, en Sesión Solemne del Cabildo de Tlaxcala celebrada en el imponente Teatro Xicohténcatl.

Y por si algún despistado no había discernido lo anterior, vino este ocho de martes ocho de octubre la integración de la Comisión para la Conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala, que se celebrará en octubre de 2025, la cual quedó presidida de manera honorífica por la misma gobernadora Lorena Cuéllar y como vicepresidenta Beatriz Paredes.

“Harto simbólico es recibir esta Presea, en mi Tlaxcala querida, en la niña Tlaxcala de Miguel N. Lira, a dos días de que tomó posesión de la Jefatura del Estado Mexicano, la primera mujer Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Estoy segura que la señora gobernadora, Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, trabajará estrechamente con la Sra. Presidenta en beneficio del desarrollo del pueblo y del Estado de Tlaxcala. Hoy, que se escribe una nueva historia en Tlaxcala, y qué bueno que así sea, porque la renovación siempre es saludable…”, expresó una honrada Paredes Rangel en el Teatro Xicohténcatl.

Quienes conocen a ‘Doña Bety’, como también le llaman sus cercanos a la exgobernadora, saben que en ese discurso hubo palabras clave que únicamente “les llegan a quienes les tengan que llegar”.

A lo anterior hay que sumar la presencia, en primera fila, de los exgobernadores Héctor Israel Ortiz Ortiz y Marco Antonio Mena Rodríguez, y más atrás de Alfonso Abraham Sánchez Anaya, quien por un error logístico presenció el acto desde uno de los balcones.

Y es que el lugar que los organizadores tenían reservado para el padre del alcalde capitalino y anfitrión del evento, Alfonso Sánchez García, fue ocupado por la imprudente diputada local Madaí Pérez Carrillo, quien en su necesidad de reconocimiento (como ocurrió en la inauguración de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Apizaco, donde casi llora al dar un hueco discurso en el que privó el autoelogio, causando el desagrado de su propia jefa), se negó a moverse de lugar para cedérselo al exgobernador Sánchez Anaya.

En fin, dicen que: “el que pega primero pega dos veces” y con esos tiros de precisión, la gobernadora Cuéllar Cisneros ha tomado ventaja sobre quienes pretendan buscar la titularidad del Ejecutivo en 2027, entre ellos la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien con todo y su reciente activismo en redes sociales, sus eventos de relumbrón como la muestra cultural “Tlaxcala Eterna” y su autoelogio al denominarse como quien ha encabezado la Mesa Directiva más productiva, hasta hoy nomás no penetra entre los tlaxcaltecas.

Una vez aceitado el engranaje de la maquinaria “lorenista”, habrá que esperar a ver quién será el ungido o la ungida para suceder en el cargo a la actual mandataria, pues aunque suenen nombres como el del alcalde capitalino Alfonso Sánchez o la actual secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, lo cierto es que para esa decisión falta mucho trecho por recorrer.

PAN DE MUERTO

A la víspera de la fiesta de los fieles difuntos, la oposición partidista luce acabada y camina rumbo a la sepultura política.

De no ser por la escandalosa renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), en la que la diputada local “pluri” Miriam Martínez Sánchez cedió el cargo a su esposo, el exalcalde de Apetatitlán, Ángelo Gutiérrez Hernández, en una elección que ha sido calificada por sus opositores políticos como “amañada”, no habríamos sabido nada relevante del albiazul.

Nada más porque los bochornosos actos del pasado domingo ocurrieron en las oficinas de la avenida Independencia, de lo contrario el actuar de los panistas se hubiera confundido como los que antaño cometieron las “tribus” perredistas o los grupos al interior de Movimiento Ciudadano.

Queda claro el PAN no aprendió de la paliza que le dio la aplanadora de Morena y partidos aliados en las elecciones del pasado 2 de junio y con su nueva división cavaron aún más hondo su sepulcro.

Mientras que el morenismo, con palomitas en mano, se divertía de los desfiguros cometidos por los grupos que encabezan los otrora amigos entrañables, Ángelo Gutiérrez y Julio César Hernández Mejía.

La estampa de lo ocurrido la mañana del pasado domingo seis de octubre retrata a los panistas en su cada vez más pequeña dimensión.

ADIVINA ADIVINADOR…

¿Será verdad que está en duda la presentación del cantante Manuel Mijares en el tradicional Festival de Paellas de la “Tlaxcala, la feria de ferias 2024”?