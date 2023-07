Nada Personal | Llamado a misa

Tuvieron que pasar 14 meses para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El organismo “autónomo”, que dirige Jakqueline Ordóñez Brasdefer, difundió la recomendación 03/2023 por un caso de tortura en que incurrió personal de la Policía de Investigación y que derivó en la muerte de Juan Carlos Márquez Flores, principal sospechoso del feminicidio de la joven Ana Laura López Loaiza, ocurrido en abril de 2022.

Si bien la CEDH concluyó que hubo violación a las garantías de la legalidad y seguridad jurídica, a la vida, la integridad y seguridad personal a consecuencia de actos de tortura, inferidos para obtener información a partir de sufrimientos graves físicos, el estudio del caso quedó a deber, sobre todo porque la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán, en reiteradas ocasiones ha negado que existan ese tipo de prácticas, pero la realidad es otra.

El organismo defensor refiere que de acuerdo con el número de expediente CEDHT/PVG/43/2022, los actos de tortura derivaron en la muerte de la víctima directa, hechos por los que resultaron responsables seis personas servidoras públicas, pero solo uno de ellos, Juan N., originario de Chiautempan, está detenido desde el año pasado y en espera de la apertura de su juicio, mientras que el resto de probables homicidas están libres.

La investigación indica que el 27 de abril de 2022 dos agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la PGJE, llegaron al domicilio de Juan Carlos Márquez para informarle a su padre que su hijo estaba herido en el hospital.

Al llegar al Hospital General de Tlaxcala, el padre observó que su hijo estaba en la sala de choque conectado a varios aparatos médicos, intubado y era visible que su cuerpo estaba golpeado, su abdomen maltratado y su cabeza inflamada. El médico le indicó que tenía muerte cerebral y que se encontraba muy delicado.

El expediente refiere que una ambulancia del hospital dio alcance a una camioneta de la PGJE que solicitó apoyo al referir que la víctima había convulsionado y no reaccionaba, y aunque no precisan el lugar, se sabe que la tortura fue en la zona de los cerros de Temetzontla, Panotla.

Paramédicos afirmaron que encontraron a la víctima con policías de Investigación, quienes refirieron que Juan Carlos fue detenido en Zitlaltepec y trasladado a la PGJE, pero al solicitarle sus datos de momento convulsionó, lo cual hoy se sabe es mentira porque había sido brutalmente golpeado.

El visitador general y la médico perito de la CEDH constaron diversas lesiones en el cuerpo que derivaron en su muerte. Incluso, el informe de la necropsia de ley estableció que las lesiones que presentó en vida la víctima son compatibles con actos de tortura, conforme a las directrices o lineamientos del Protocolo de Estambul.

Con ello, la PGJE deberá instruir una investigación para la sustanciación y calificación de las faltas administrativas que incurrieron los seis elementos observados, así como ofrecer una disculpa pública.

Empero, así como se observa, la recomendación es un mero llamado a misa y quedará a voluntad de la PGJE no solo aceptarla, sino investigar a profundidad para castigar a los verdaderos responsables del homicidio de Juan Carlos Márquez Flores.

Y es que ante la muerte del joven originario de Nicolás Bravo, Terrenate, Ernestina Carro trató de lavarse las manos y ordenó el despido del director de la Policía de Investigación, Víctor Enrique Montiel Ramos, a quien nombró en noviembre de 2021 presumiendo su trayectoria, además de la fiscal Especializada en Combate al Secuestro, Paula Elizabeth Juárez Santoyo, cuyo personal acudió en apoyo a la aprehensión sin que su área tuviera algo que ver con el departamento responsable de personas desaparecidas.

El caso es por demás delicado porque de los ocho integrantes de la Policía de Investigación señalados como los responsables de la tortura, de nombres: Lizbeth R., Samahy Yazareth G., Diderot C., Rigoberto C., Evelyn Guadalupe R., Marlén C., Daniel Jovani S. y Juan Carlos M., solo este último, de 26 años de edad, es procesado dentro de la carpeta de investigación UITLAX/T4/880/2022 y desde el año pasado duerme en el Cereso de Tlaxcala. ¿Y los demás responsables?

Vale la pena rescatar lo escrito en este espacio de fecha 4/05/2022: ¿En verdad una sola persona cometió la tortura? ¿Le están fabricando el delito al oficial más joven? ¿Dónde está Daniel Jovani S., incondicional de Víctor Enrique Montiel? ¿La procuradora Ernestina Carro no tiene ninguna responsabilidad en el homicidio por ser su superior? Son preguntas que hasta hoy no tienen respuesta.

Quienes conocen mejor el caso afirman que la historia de la tortura está mal contada y un inocente está preso, para cuidar la espalda de los verdaderos culpables.





moises.morales@elsoldetlaxcala.com.mx