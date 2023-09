Nada Personal | “Manchis” manchado

El exgobernador Mariano González Zarur (Manchis pa´los cuates) es el vivo ejemplo de que la clase política tlaxcalteca no se ha actualizado y valores como la empatía le son desconocidos.

Solo así se entiende que al acudir al homenaje luctuoso del exmandatario Tulio Hernández Gómez, en Palacio de Gobierno, acaparara los reflectores para sacar sus fobias contra su sucesor, Marco Antonio Mena Rodríguez y hacia Morena, el partido en el poder federal y estatal.

Que quede claro: lo expuesto por González Zarur es muy, pero muy cierto, pero lo dijo en el lugar y momento equivocado.

Acaso no fueron tantas y tantas las anécdotas que el autonombrado “último de los mohicanos” tuvo con Tulio Hernández, su exjefe y amigo, como para manchar la emotiva despedida con sus rencores.





LA CULPA NO ES DEL INDIO…

Pero vayamos más allá y analicemos las palabras de Mariano González Zarur al asegurar no solo que Marco Antonio Mena traicionó al PRI, sino que no tenía ninguna capacidad para gobernar.

Ya lo dijo el viejo y conocido refrán: “la culpa no es del indio, sino quien lo hace compadre” y, con ello, el ganadero y actual “asesor empresarial”, admitió tácitamente la simulación de su partido para elegir a su abanderado en 2016.

González Zarur reconoció -sin darse cuenta- que él mismo traicionó a quien fuera su secretario de Finanzas y hombre de toda su confianza, Ricardo García Portilla; al exsecretario de Gobierno, Noé Rodríguez Roldán y a la hoy presidenta del PRI y exalcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempaolteca, quienes habían alzado la mano en 2016 para obtener la candidatura al gobierno estatal por el tricolor.

“Me equivoqué tremendamente”, sostuvo el exgobernador, lo que denota cómo ejerció el poder y la forma en que tomó realmente decisiones al estar en las altas esferas y fabricar a un candidato, a la par de admitir que su proceso interno fue una farsa.

“En este caso, el culpable de todo soy yo porque lo inventé en cinco años, no tenía ninguna capacidad para ser gobernador, esa es la verdad, yo pensé que sí la tenía, pero creció nuevamente la pobreza, no hubo promoción de la inversión privada y la inversión pública, en lugar de destinarla a la gente, se destinó a las carreteras y a los puentes… nada más me equivoqué, ya para que me arrepiento, son hechos consumados”, serán palabras que quedarán para la posteridad porque en más de 50 años es la primera ocasión que un gobernador se lamenta públicamente de una decisión de esa envergadura.

Con esas palabras, a botepronto surgen varias incógnitas, entre ellas ¿cuánto habrá gastado Mariano González Zarur del erario para hacer gobernador a un personaje político que se sacó de la manga?

El resto de la historia es conocida: el Consejo General del ITE concluyó a las 14:00 horas del domingo 12 de junio de 2016 el cómputo y presentó los resultados electorales: Marco Antonio Mena Rodríguez 32.49 % (189 mil 499); Lorena Cuéllar Cisneros 30.13% (175 mil 743 sufragios) y Adriana Dávila Fernández 18.38 % (107 mil 216 votos).

ORGULLOSA

A todo esto, tampoco hay que dejar pasar el hecho de que la presidenta del PRI, Anabell Ávalos, no acudió al homenaje luctuoso de Tulio Hernández en Palacio de Gobierno.

Quienes la conocen afirman que pudo más su tonto orgullo y repulsión hacia los morenistas, que acudir a despedir a uno de los gobernadores más queridos no solo por el priismo tlaxcalteca, sino por la sociedad misma.

“PRECHI” POR UN DÍA

Y ya que hablamos de los González, pero de los de Texoloc, el que se sintió presidente por un día fue el secretario de Gobierno, Sergio, al portar una banda presidencial tricolor durante su representación en los festejos patrios de la comunidad tlaxcalteca en New York, EE. UU.

Al formar parte del 29 aniversario del desfile por la Independencia de México, denominado ‘Mexican Day Parade 2023’, portó una Banda Presidencial, con los colores de la enseña nacional, pero sin el escudo.

Usar este tipo de elementos representa una violación a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, cuyas sanciones van desde una amonestación con apercibimiento, multa de hasta 10 mil veces el valor de las UMA´s o un arresto de hasta por 36 horas si se reincide, pero para su fortuna, no se encontraba en territorio mexicano y todo quedará en la anécdota y chamuscada en las redes sociales.





ADIVINA ADIVINADOR…

¿A qué se debe que Maricarmen Ramírez García formó parte de la guardia de honor de exgobernadores a Tulio Hernández Gómez en Palacio de Gobierno?

¿Será por su alta influencia en las decisiones del gobierno de Alfonso Sánchez Anaya?

Lo que queda claro es que ella, al igual que Marco Mena, fueron hechos por sus promotores, fabricados en muy poco tiempo para llegar a la titularidad del Ejecutivo local.

La diferencia es que Maricarmen Ramírez se quedó con las ganas y Marco Mena, conocido ahora como “El Cachito” (por aquello del premio en la Lotería Nacional) sí llegó.

El “güerito de rancho” no pudo heredar el trono y el “criador de reses bravas” sí lo hizo... aunque tarde se arrepintió de su osadía.