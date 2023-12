Nada Personal | ¡Qué nervios!

Más nerviosos que un guajolote que sabe será la cena en esta Navidad amanecieron este miércoles los 16 aspirantes tlaxcaltecas a obtener las candidaturas al Senado de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De no existir cambios de última hora, al mediodía de hoy la dirigencia nacional del partido en el poder dará a conocer los nombres de quienes encabezarán el primer bloque de fórmulas rumbo a la Cámara Alta, por el principio de mayoría relativa, como parte de un ejercicio para dar certeza a su proceso interno y acabar con la especulación y desinformación.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo el anuncio oficial desde la Ciudad de México y abundó que el segundo bloque será dado a conocer en la primera semana de enero.

No solo eso, de acuerdo a su calendario de fechas para publicar los resultados de las encuestas para diputaciones federales, será el próximo lunes cuatro de enero de 2024 cuando el morenismo de Tlaxcala sepa quienes son los elegidos para contender por una curul en la Cámara Baja, por instrucciones de su precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Lo anterior se ha prestado a la especulación y mientras por un lado los más entusiastas afirman que el ungido será Alfonso Sánchez García, otros más recatados sostienen que será para José Antonio Álvarez Lima, en ambos casos con Ramiro Vivanco Chedrahui como suplente, a petición de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En tanto, para el segundo bloque que sería anunciado en pleno Año Nuevo, la apuesta es para la exmaratonista Madaí Pérez Carrillo o la actual senadora Ana Lilia Rivera, dejando fuera a las diputadas federales Dulce Silva e Irma Garay, pues además de no estar identificadas con el electorado, carecen de la simpatía necesaria dentro y fuera de su partido para convencer a votar por ellas.

En el terreno de las diputaciones federales se ha filtrado que en el Distrito I el favorito es Luis Vargas ante su alto posicionamiento, aunque hasta hoy nada está escrito y no se descarta que Miguel Ángel Caballero Yonca pueda repuntar en los últimos días del año y resultar favorecido.

En el Distrito II el diputado local Vicente Morales Pérez va muy aventajado en las preferencias electorales, lo mismo que Eréndira Cova en el Distrito III, pero en su caso ya se verá si al momento de pedir el voto no le pesa que ya fue diputada federal en antaño, pero por el PRI.

Con todo lo anterior, queda claro que algunos morenistas tendrán una Feliz Navidad y otros una triste Noche Buena, pero lo más importante, se sabrá quiénes tienen madurez política para admitir los resultados y no hacer berrinche para irse de Morena y buscar contender por otra fuerza política.

Según Mario Delgado: “no hay imposiciones, no hay dedazos, no hay palomeos, no hay bendiciones, nada”. Ya se verá.





“N’OMBRE, UNOS GENIOS”

No cabe duda que la alcaldesa capitalina, Maribel Pérez Arenas, tiene a los mejores asesores de Tlaxcala… pero para hacerla quedar en ridículo.

Mire que eso de ordenar el despido de personal sin el pago de sus quincenas y aguinaldos para pagar laudos pendientes no solo causa risa, sino también enojo, pues por un lado da solución a una problemática añeja, pero heredará más demandas laborales a su sucesor o sucesora, en detrimento única y exclusivamente de la ciudadanía. De pena ajena.





PANUCHOS

El próximo sábado se espera el arribo de Xóchitl Gálvez a Tlaxcala y lo hará ni más ni menos que en Apetatitlán, municipio que gobierna quien verdaderamente manda en el PAN, Ángelo Gutiérrez, de quien ya nadie se acuerda que a mediados del año que termina se desmoronaba en elogios hacia Santiago Creel y hasta lo invitó a su feria, pero después no tuvo de otra que abandonar ese proyecto político para sumarse a la hoy aspirante presidencial, como toda conveniencia política.

Por cierto, habrá que estar atentos si a la presidenta del PAN estatal, Miriam Martínez, no le da el mal de Marko Cortés y se impone en el primer número de la lista para las diputaciones plurinominales, al ganarle más su ambición personal que afiliar a ciudadanos en el albiazul, partido que se está quedando más solo que el zócalo de Apetatitlán un viernes por la noche.





FELICES FIESTAS

Nada Personal se toma un breve receso con el deseo que la salud y el amor los acompañen en el año venidero. Feliz Navidad y exitoso 2024.