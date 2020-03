Nada Personal | Rastro incómodo

Si algo ha quedado claro en el pleito de límites territoriales entre Chiautempan y Tlaltelulco son los intereses particulares y políticos de los alcaldes Héctor Domínguez Rugerio y Rubén Pluma Morales.

A mediados de 2019 Héctor Domínguez sacó el cobre al iniciar en el ejido Llanos de Tepetlapa la construcción de un rastro para servicio de su negocio de carnicerías.

Para ello, el alcalde priista usó el cargo que le confirió la ciudadanía para autorizar un permiso a nombre de su esposa, Belén Nochebuena Reyes, a través de Obras Públicas. El resto de la historia es demasiado conocido: ejidatarios protestaron por la indebida compra-venta del predio y porque ese territorio pertenece a Tlaltelulco.

A su vez, Rubén Pluma cedió a los intereses políticos y otorgó de forma gratuita a su homólogo el permiso para continuar la construcción de ese rastro.

Pero ante la protesta ciudadana, el gobierno de Tlaltelulco no tuvo otra alternativa que suspender la avanzada construcción e iniciar un procedimiento de delimitación territorial que hoy tiene a ambos gobiernos sumidos en un conflicto en el que no se le ve salida.

GRITOS Y GOLPES

La construcción del rastro incómodo que reavivó el conflicto de límites territoriales tuvo el pasado domingo 1 de marzo su episodio más crítico.

Habitantes de Chiautempan y Tlaltelulco se liaron a golpes al evitar los primeros la instalación de comerciantes en la avenida Ferrocarril por ser día de tianguis.

“¡No eches loco presidente!”, le dijo Héctor Domínguez a Rubén Pluma al arribar ambos al lugar, acordar la instalación de comerciantes y suspender el cobro por derecho de piso. Todo esto ocurre en medio de la gris intervención del Congreso del Estado que, cual papa caliente, avienta el problema de un diputado a otro y crea comisiones que solo alargan el problema, pero no da señales de una solución real.

¿Y LA SÍNDICA?

Por si alguien todavía lo dudaba, la actitud de la síndica y representante legal de Chiautempan en el pleito de límites territoriales es igual de opaco que el uso de los recursos económicos del Patronato Antonio Díaz Varela.

Eso sí, lo que a Linda Ixchel Mejía Sarabia le sale a la perfección son las fiestas, si no me creen pregunten cómo se puso el festejo por su reciente cumpleaños el pasado jueves, al que por supuesto no podía faltar como invitado especial el alcalde Héctor Domínguez y su séquito de incondicionales.

ADIVINA ADIVINADOR

¿Quién tuvo la ideoooota (idea grandota) de cambiar la circulación en la concurrida avenida Ferrocarril de Chiautempan, sin antes hacer un estudio de movilidad y anunciar con anticipación el cambio para evitar caos y enojo popular? Un dato: su nombre empieza con R de Raymundo y su apellido con F de Fragoso.