Nada Personal | Simulador

Si Rafael Moreno Valle viviera, se volvería a morir de coraje al ver en lo que se ha convertido su pupilo, Miguel Ángel Polvo Rea. El exalcalde de Tlaltelulco y exsecretario del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala pidió hace unos días licencia al cargo, por tiempo indefinido.

Aunque en lo aparente argumenta “motivos personales”, lo cierto es que Polvo Rea fue invitado a incorporarse al gabinete morenista de Lorena Cuéllar Cisneros.

Lo anterior no tendría nada de malo, de no ser porque se trata de quien en el pasado proceso electoral fungió como secretario en funciones de presidente del PAN, ante la licencia presentada por el titular, José Gilberto Temoltzin Martínez, para “agandallarse” la diputación plurinominal.

Una vez más queda demostrado que “en política no hay sorpresas, sino sorprendidos”, y aunque la incorporación de Miguel Ángel Polvo al Gobierno del Estado no es una sorpresa, pues su esposa ya trabajaba en años anteriores en la Delegación del Bienestar que en aquel entonces dirigía la hoy gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, los sorprendidos son varios morenistas que no han tenido cabida en el actual gabinete, pese a sudar la camiseta en campaña.

Otros sorprendidos son los militantes y simpatizantes panistas, en especial los que fueron candidatos a diputados locales y presidentes municipales, pues descubrieron que “el enemigo estaba en casa”.

ALIADOS

Los ideales de Carlos Castillo Peraza y Manuel Clouthier ‘Maquío’ quedaron en el olvido, o al menos eso demuestran el dirigente José Gilberto Temoltzin Martínez y el exsecretario Miguel Ángel Polvo Rea, al priorizar sus beneficios personales por encima de los institucionales y partidistas.

Tanto Temoltzin como Polvo son aliados y el tiempo ya le está dando la razón a todos aquellos que observaron la simulación con la que actuaron en las pasadas elecciones.

Hace casi tres años, el 16 de diciembre de 2018, Miguel Ángel Polvo llegó a la Secretaría del PAN, al acompañar en fórmula a Gilberto Temoltzin, quienes obtuvieron mil 470 votos a su favor, de dos mil 815 sufragios emitidos.

El actual alcalde de Apetatitlán, Ángelo Gutiérrez Hernández, quedó en segundo sitio con 879 sufragios (31.60 %) y Asael Corona alcanzó 433 votos (15.56 %), además se registraron 33 nulos.

En aquel entonces, Temoltzin convocó a la unidad entre la militancia y simuló al decir que haría las cosas diferentes para posicionar al PAN como una verdadera oposición de Morena y ganar la mayoría de alcaldías y diputaciones en la elección de 2021.

Pasadas las elecciones del pasado 6 de junio el chiste se cuenta solo, pues el PAN obtuvo penosos resultados al solo ganar tres alcaldías (Apizaco, Apetatitlán y Cuaxomulco) y en el Congreso local Gilberto Temoltzin es el único diputado panista.

Llama la atención que aunque Gilberto Temoltzin es el único legislador que tiene el PAN en el Congreso local, fue nombrado Vicepresidente de la Mesa Directiva e integrado al Comité de Administración, lo que evidentemente habla de un pago de facturas.

Se acerca la renovación de la dirigencia del PAN y nuevamente se verá si Gilberto Temoltzin prioriza sus intereses personales al aliarse con el enemigo para cuidarse la espalda, o bien, le es arrebatado el poder que amasó como dirigente estatal.

ALARMA

Algo muy preocupante está sucediendo en La Magdalena Tlaltelulco, a casi 50 días de la llegada de Antonio Pluma Meléndez como presidente municipal.

Con el cambio de gobierno, los robos a transeúntes, a casa-habitación, de vehículos y autopartes se han incrementado. Pero no solo eso, también se han registrado casos de asaltos en transporte público y recientemente la frustrada privación ilegal de la libertad de una joven mujer por parte de sujetos conocidos como “padrotes” que rondan las calles a bordo de vehículos de alta gama.

El hecho de que el director de la Policía fuera amarrado a un poste durante un intento de linchamiento la semana pasada en Poxtla, tras el robo a la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, fue la gota que derramó el vaso de la indignación social.

Los focos de alarma están prendidos en ese territorio gobernado por Antonio Pluma, de quien es vox populi que tiene un oscuro pasado, al igual que su síndica Brenda Ahuactzi López, señalamientos que salieron a relucir de manera anónima en tiempos de campaña.

ADIVINA ADIVINADOR

¿Estará el nombre de Marco Antonio Mena Rodríguez en la lista de exgobernadores que en los próximos días dará a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para ser nombrados embajadores?