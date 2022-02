Nada Personal | Terraza

Pasan las horas y sigue causando todo tipo de comentarios la apertura del antro-bar “La Terraza” en la azotea del Museo de Arte de Tlaxcala.

Lo peor del polémico caso es la falta de una versión oficial y tal parece que le apuestan al olvido, como ocurrió el mes pasado con el accidente del autobús que transportaba maestros y que reveló un supuesto conflicto de interés en el millonario contrato a favor del funcionario Rubén Domínguez, o bien con la fuga a finales del año pasado del exsecretario de Seguridad, Alfredo Álvarez Valenzuela, para evadir una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.

Sin duda resulta muy considerado de parte del gobierno morenista querer posicionar a la ciudad de Tlaxcala entre las mejores del mundo, pero, ¿qué les hace pensar que con un antro en la azotea de un museo lo lograrán?

Al tratar de defender lo indefendible, el joven secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, afirmó que no es el único caso y que ejemplos similares se replican en museos de la Ciudad de México o de ciudades de primer mundo como New York, París y Londres, pero ya lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus célebres frases: “no es ilegal, pero es inmoral”.

Y es que en el gobierno del “no mentir, no robar y no traicionar” es un misterio la forma en que la parte alta del edificio público ubicado en pleno Centro Histórico fue asignado a un grupo de empresarios, pues no se sabe si hubo convocatoria pública o licitación para asignar ese espacio para un lucrativo negocio.

No solo eso, el proyecto fue escondido celosamente y los tlaxcaltecas nos enteramos de su existencia hasta su inauguración.

La crisis de comunicación se prolongó durante el fin de semana largo porque un día antes el Consejo Estatal de Salud anunció las nuevas medidas ante la cuarta ola de Covid-19 y sus altas cifras de contagios, que prohíbe la operación de centros nocturnos como antros, karaokes y bares, con la advertencia de una suspensión temporal de siete a 15 días y clausura en caso de reincidir.

Si bien el Gobierno del Estado ha tenido atinadas decisiones y destacadas acciones en los poco más de cinco meses de gobierno, hechos como el antro-bar “La Terraza” dejan muchas preguntas y pocas respuestas ante la nula transparencia, aunado a la actitud de autoridades de dependencias como la Coeprist y Protección Civil estatal al aplicar la ley con rigor cuando les conviene, pero en otros casos simplemente cerrar los ojos.

El Estado, como ente gubernamental, tiene la obligación de dar a conocer a la ciudadanía sus decisiones para que pasen por el escrutinio público, pero todo indica que en este caso no ocurrió así y se trató de beneficiar a los inversionistas que tienen bajo su administración el Hotel Posada, dueños del polémico antro-bar.

Este escándalo es equiparable al ocurrido en tiempos de Mariano González Zarur, cuando el patio del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura fue prestado para la boda de un amigo del hijo del exgobernador, demostrando con ello que pesan más los compromisos y el amiguismo que el respeto al patrimonio público.

A todo esto, el gobierno capitalino de Jorge Corichi Fragoso se ha mantenido más callado que un mudo y su actitud beligerante no se ha visto para actuar en consecuencia, como ha ocurrido con otros antros y bares a los que se trae de encargo para suspenderles sus actividades.

Hasta hoy no se ha informado que ese establecimiento cuente con licencia de funcionamiento y aunque está en tiempo legal para solicitarla, habrá que estar atentos los términos en los que la recibe, pues más allá de los riesgos a las obras del museo y la controversia por ser un edificio público, la contaminación auditiva por tanto reggaetón con “perreo” incluido, viola a todas luces la Ley de Monumentos Históricos.

Si la apertura de antros en edificios públicos forma parte de la estrategia turística “Tlaxcala sí existe”, presentada en Palacio de Gobierno el pasado ocho de diciembre para que el mundo conozca la riqueza cultural del estado y reactivar el posicionamiento de la entidad, ya empezamos mal.

Pero si la idea es llegar a todo el país y más allá de nuestras fronteras aunque sea con hechos como “La Terraza”, sin importar la imagen de Tlaxcala a nivel nacional, van por buen camino.