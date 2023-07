Nada personal | Tierra de nadie

Desde la repentina salida de Ramón Celaya Gamboa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) está convertida en tierra de nadie.

El encargado de Despacho, Ángel Gilberto Zamora Ibarra, demostró en tan solo dos semanas que no cuenta con el liderazgo para tener en sus manos la “papa caliente” en que se ha convertido la SSC.

Por eso Guadalupe Ballesteros, quien había sido degradado de cargo con la llegada de Celaya, busca “revivir” y anda imparable dando contraindicaciones a todos aquellos que creen que algún día será nombrado Secretario.

Por ello resulta urgente que la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, nombre a un nuevo titular en esa área toral para su gestión y así terminar, de una vez por todas, con la mala racha de tres exsecretarios, dos exencargados de Despacho y uno más en funciones.

Según el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, tres perfiles oriundos de Puebla, Hidalgo y Ciudad de México han levantado la mano para encabezar la SSC, por lo que ya se revisa “minuciosamente” sus currículos que –a su decir- “son bastante interesantes”.

Habría que pedirles a los responsables de la evaluación que esta vez no se dejen apantallar por una amplia trayectoria laboral y en esa revisión se fijen en una cosa tan elemental como que los prospectos cuenten con la aprobación del examen de control de confianza.

Y es que de los tres exsecretarios (un marino y dos militares), ninguno ha presentado ese documento que resulta indispensable para confiar en su buen desempeño.

El prófugo Alfredo Álvarez Valenzuela fue contratado sin cumplir con lo que marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Nacional que, entre otras cosas, dice claramente que ningún policía (tropa o mando) puede ser contratado sin contar con los exámenes de control y confianza, además de tener buenos antecedentes.

Raúl Ruiz García se negó a presentar sus exámenes para ser evaluado con el pretexto de que se regía por el fuero militar, sin tomar en cuenta que se trataba de un general retirado.

Ramón Celaya aplicó la misma táctica y, aunque en entrevistas juraba y perjuraba que contaba con sus exámenes aprobados, lo cierto es que ni él ni su personal que trajo a laborar a Tlaxcala, entre ellos sus incondicionales Dither N. y Roberto N., detenidos por extorsión agravada el mes pasado, contaban con ese importante procedimiento legal.

Para rápido, los tres exsecretarios foráneos contratados para laborar en Tlaxcala no han contado con su examen de control y confianza aprobado, lo que hace pensar que los culpables de las pifias no han sido ellos, sino sus jefes, o como dice el refrán popular: “la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre”, por lo que, si en el nuevo nombramiento no se fijan en ese pequeño detalle, que no se lamenten si también sale pillo.

No se lo digan a nadie, pero de los tres evaluados, el que tiene mayores posibilidades de asumir el cargo es el oriundo de Hidalgo, por recomendación de Santiago Nieto, encargado del Despacho de la Procuraduría de aquella entidad. ¡Hagan sus apuestas!





Alcalde “alucín”

Si durante el festival “bélico-alucín” de este miércoles de la Feria Apetatitlán 2023 alguien ve al alcalde Ángelo Gutiérrez, sería bueno que le preguntaran si pidió permiso al cargo para asistir ayer al registro de Santiago Creel como aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Por lo visto el panista no solo es muy fan del grupo “Los Acosta”, al que contrató para el próximo 8 de julio para darse un gustito personal, sino también del legislador federal panista, al que a propósito de su visita a Tlaxcala el pasado viernes para reunirse con la militancia local, invitó a inaugurar la feria anual y dar el campanazo del Festival de Paellas, organizado por cierto con presupuesto público aportado no solo por ciudadanos panistas, sino también por priistas, morenistas, petistas y hasta por quienes no comulgan con ningún instituto político.

Habría que recordarle al exdiputado que la legislación electoral y la misma Constitución, esa que protestó guardar y hacer guardar, prohíbe que gobernantes acudan a actos de carácter político en horario laboral.

Pero como los políticos actuales aplican esa máxima de Andrés Manuel López Obrador que dice: “no me vengan con que la ley es la ley”, tanto morenistas como panistas, priistas, perredistas y otros más, tristemente violan sistemáticamente los tiempos electorales. ¿Y la congruencia?