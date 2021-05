Nada Personal | Tucanazo

Qué irónico es el Partido Verde, pues de Verde solo tiene el nombre. Más allá de los escándalos de corrupción en otras entidades, en Tlaxcala este instituto político solo usa la bandera ecológica para sus fines lucrativos, pero no para pugnar por el cuidado del medioambiente.

Si no me creen, échenle un vistazo al discurso que el Secretario General del PVEM, Jaime Piñón Valdivia, dio en días pasados con motivo del Día de la Tierra.

A kilómetros se nota que el señor desconoce los problemas ambientales de la entidad y, peor aún, en pleno proceso electoral trata de engañar vilmente a los tlaxcaltecas. El imberbe dirigente leyó un documento en el que, según él, están las soluciones a los graves problemas ecológicos en la entidad y entre sus locas propuestas está multar a quien tire basura en la vía pública; crear consejos ciudadanos para que la gente concientice sobre el reciclaje y dar cursos de educación ambiental en escuelas, algo que -por si no lo sabe- ya existe.

En su propuesta de “entubar” el Río Zahuapan y poner gimnasios al aire libre en la ribera, además de elevar al rango de Secretaría a la Coordinación General de Ecología (CGE), Jaime Piñón demostró su incongruencia porque durante la presente administración estatal, donde el Partido Verde tuvo bajo su poder a esa dependencia por acuerdo político con Marco Mena, jamás se pronunció al respecto.

PRI-VERDE

Y ya que hablamos de “verdes”, el extitular de la CGE, Efraín Flores Hernández (quien tiene pendiente aclarar la muerte del león blanco ‘Xonotli’ en el Zoológico de Tlaxcala) contenderá por la alcaldía de Chiautempan en pos de su sobrevivencia política.

El exfuncionario estatal y esposo de la ‘gris’ regidora saliente de Chiautempan, Miriam Elvira Rivera, contenderá en fórmula con la diputada con licencia, Maribel León Cruz, quien aspira a reelegirse en el cargo sin más mérito que ser comparsa de la bancada de Morena y ejercer varios millones de pesos de dudosa forma.

No se lo digan a nadie porque es secreto, pero el pasado fin de semana el propio alcalde "priista" de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio, le organizó dos mega comilonas a Efraín Flores, a la que fueron forzados a acudir directores y empleados de confianza del Ayuntamiento para darles línea de apoyarlo, de lo contrario serán despedidos como ya lo hizo con su secretario particular y comparsa durante cuatro años, Mario Olivares, sin que su amiga, la síndica Linda Ixchel Mejía Sarabia, pudiera defenderlo. Ya lo dijo la máxima popular: “la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre” y tanto Héctor Domínguez como Efraín Flores deberán rendir cuentas ante el electorado al que a partir de este 4 de mayo le pedirán el voto.

SEMÁFORO AMARILLO

El gobierno federal decretó para Tlaxcala dos semanas más en Semáforo Amarillo, aunque con la cercanía del 6 de junio y el próximo arranque de las campañas a diputados locales y presidentes municipales, pareciera que ya estamos en verde. Digan lo que digan y hagan lo que hagan los candidatos, no dejemos de cuidarnos.

