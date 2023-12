Nada Personal | Va en serio

La advertencia fue clara y aunque para muchos pasó inadvertida, la captura del exalcalde de Calpulalpan, Neptalí N., afirma que el Poder Ejecutivo va en serio contra aquellas exautoridades que abusaron del poder y le fallaron a su pueblo.

“A mí me interesa que haya castigos ejemplares para aquellos expresidentes municipales que hicieron mal uso de los recursos públicos”, dijo la gobernadora Lorena Cuéllar a principios de mes en entrevista colectiva a propósito de su Segundo Informe de Gobierno.

Y horas después de comparecer ante la ciudadanía, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) capturó a Neptalí N. y lo envió tras las rejas para que enfrente su proceso penal por peculado, al presuntamente provocar probable daño a la hacienda pública por más de 50 millones de pesos durante su mandato de 2017 a 2021.

Neptalí N. es recordado en el ambiente político local porque antes de ser alcalde tenía como oficio ser payaso, bajo el nombre de “Talín”, pero con su detención ya no pudo festejar el pasado 10 de diciembre el Día del Payaso, al borrársele la sonrisa del rostro.

Lo dicho: en política no hay casualidades y por ello muchos otros expresidentes, o incluso alcaldes en funciones, deberían poner sus barbas a remojar si es que no quieren acabar igual o peor que el exalcalde que arribó al poder impulsado por el Partido Encuentro Social.

Sería interesante conocer la lista de exautoridades que tiene en su escritorio la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán, para saber si la detención de Neptalí N. es la primera de muchas más, o solo se trató de un golpe mediático para hacer quedar bien a su jefa y así no atacar la corrupción e impunidad que pudiera darse en el actual gobierno (es pregunta).

A escasos seis meses de las elecciones, resulta importante que los partidos elijan bien a sus futuros candidatos y la ciudadanía haga lo propio al votar por sus autoridades, para así evitar que arriben al cargo vivales a los que la fama y poder les durará tres años, pero la vergüenza y desprestigio toda la vida.





SABER ESCUCHAR

Vaya declaración la de Madaí Pérez Carrillo en entrevista con El Sol de Tlaxcala ante sus aspiraciones de convertirse en candidata al Senado de la República por Morena.

“Como en el deporte, también en el ámbito político la clave para hacer un buen papel es muy sencilla: hay que saber escuchar a la gente”, expresó la exmaratonista segura de sí misma, pese a admitir que carece de carrera política. Para muchos la postulación de Pérez Carrillo es como si se diera un balazo en el pie en plena carrera atlética, pero lo que pocos saben es su cercana relación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Para los olvidadizos, fue el propio mandatario quien a principios de 2021 le pidió a Madaí Pérez arrancar el primer bachillerato deportivo del país, y tras el triunfo de Lorena Cuéllar Cisneros no solo consolidó ese proyecto, sino que se incorporó a la administración y, con todo y sus altibajos, logró sacar adelante esa dependencia que le sirvió como plataforma para posicionarse en su nueva faceta de servidora pública.

Por eso y otras cosas se cree que quienes hoy la minimizan, entre ellas la senadora Ana Lilia Rivera y la diputada federal Dulce Silva, olvidan que Madaí Pérez tiene justo el perfil austero que más le atrae al presidente y a la misma Claudia Sheinbaum y al momento del palomeo podrían pesar más sus logros deportivos para candidatearla, que las hostigosas porras y muestras de afecto con que se derriten las otras morenistas.

En el peor de los casos, Madaí Pérez Carrillo sería impulsada por el grupo político de la gobernadora Lorena Cuéllar y por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener la venia de Claudia Sheinbaum. ¿Hagan sus apuestas?





RETAL

Si durante el informe de la gobernadora usted no escuchó nada al respecto de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica es porque aunque Neri Toshiro León Sauza cobra sin falta su jugoso salario, en los hechos su productividad es de 0.

Basta echarle un ojo a su labor para descubrir que a lo largo de dos años únicamente ha presentado tres denuncias y por carecer de pruebas suficientes para judicializarlas, ni una ha prosperado.

Ser ahijado de Santiago Nieto no es pretexto para no dar resultados, pues así haya firmado miles de convenios, no ha tenido efectividad en uno solo y por eso su dependencia es inexistente en el gobierno estatal.