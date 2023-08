No dimito, no dimito, no dimito (¡de macho!)

El deporte femenino hoy día, dista mucho de aquellos años de 1900 en que el Barón de Coubertin, padre de los juegos olímpicos modernos, se opuso hasta la muerte a la participación de ellas en los juegos olímpicos por considerar su presencia “antiestética, poco interesante e incorrecta”.

Tan lejos están las deportistas profesionales de tan misógina declaración, que Romy Gai, director comercial de la Federación Internacional de Futbol Asociación, dijo sobre el mundial femenil Australia 2023, que “Los ingresos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 se reinvertirán íntegramente en el fútbol femenino, lo que ayudará a que se desarrolle aún más en el futuro”. Ahora, ¿por qué la FIFA habría de determinar semejante cosa? el mismo directivo lo contesta: “Estamos encantados con el resultado final de las ventas, que garantizará que la Copa Mundial Femenina sea uno de los mejores eventos deportivos de la historia y se verá en todos los rincones del mundo.

Es decir, ya el fútbol femenil es negocio. Derrama riqueza para la industria que significa el deporte profesional. Esas son grandes noticias. Sin embargo, aún con lo difícil que es llegar a esas alturas de alto rendimiento, siguen las mujeres sufriendo a los machos que, como aquella frase tan clásica que se aplica al gobierno, hoy se aplica a los directivos machos: no entienden que no entienden.

Ha sido un escándalo global que el triunfo de la selección femenina española sobre la inglesa se haya opacado por el comportamiento misógino y vergonzoso del presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y vicepresidente de la UEFA, Luis Rubiales -quien besó en la boca sin su consentimiento a la estrella Jennifer Hermoso- y a quien también se grabó en un gesto que hasta ahora los machos entienden como triunfo, que es tocar sus partes genitales en el momento de la celebración. Claro, al tipejo este no le importó estar en público y en el palco donde estaban a pocos metros la reina Letizia y su comitiva.

Ya la FIFA sancionó a Rubiales pues su conducta constituye violación a los artículos 13.1 y 13.2 de su código disciplinario, que hacen referencia al comportamiento ofensivo y violaciones de los principios del juego limpio e incluyen violar las reglas básicas de conducta digna o comportarse de una manera que propicie mala reputación al fútbol o a la FIFA misma. La conducta es violatoria del código pero también constituye evidencia de ordinariez, estulticia, vulgaridad, misoginia y grosería.

En reunión extraordinaria de asamblea de la RFEF, Rubiales se pregunta y les pregunta a sus colegas si lo que hizo es suficientemente grave para pedir su dimisión arguyendo “haber hecho la mejor gestión en la historia del futbol español”. Se contesta a sí mismo Rubiales y llega a la conclusión que repite cinco veces con teatral contundencia: “no voy a dimitir”. También argumenta que hay leyes y que no hay motivo para su dimisión si solo fue “un pico consentido”.

¿Pico consentido? Jennifer Hermoso, habló y dijo en comunicado: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó… me sentí vulnerable y víctima de una agresión”. Consentido o no, ¿le dan los directivos “picos” en la boca a los jugadores hombres? Por supuesto que no. ¿Entonces? Los machos creen que por ser hombres tienen derecho de tener tocamientos, besos, etc., cuando la subordinada es mujer.

Como respuesta sorora, en un comunicado conjunto, en repudio a que Luis Rubiales siga al frente de la Federación, más de 80 jugadoras renuncian a acudir a cualquier llamado de la Selección, entre ellas las 23 campeonas del mundo. Así también se han manifestado en contra de Rubiales los equipos RCD Espanyol, FC Barcelona, Real Madrid CF, Sevilla FC, Racing de Santander; y, jugadores como Iker Casillas, Sergi Roberto, David De Gea y Borja Iglesias, quien además ha anunciado que no acudirá a la Selección en tanto no se vaya Rubiales de la RFEF.

Rubiales debe irse y, como otros tantos similares a él, tomar urgentemente un curso de masculinidad positiva, buenos modales y estudios profundos de decencia humana. A él, como a muchos otros misóginos no le queda claro que los triunfos profesionales nunca pueden estar sobre el respeto a los Derechos Humanos incluidos, esos sí, en las leyes del mundo. Las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir sin acoso, hostigamiento, violencia y discriminación. ¡QUE DIMITA YA!