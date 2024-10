Nombres, nombres y... nombres / Salario mínimo base para Didi, Uber y Rappi, desglose por viaje, más costo y entorno digital a prueba

Con la aparición en el mundo de las Apps de movilidad y entrega, millones de personas se han beneficiado vs el desempleo, vía una actividad que no requiere tiempo completo. México no es la excepción con los 2.5 millones de conductores y repartidores en más de 100 ciudades.

Tras semblantear el tema con AMLO y ahora con Claudia Sheinbaum esta por enviarse una iniciativa al Congreso para “formalizar” a esos colaboradores (IMSS, vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades).

En el mundo cantidad de propuestas parecidas. California en EU por ejemplo y en AL están Chile, Colombia y Brasil. Igual España que lastimó fuerte dichas plataformas.

Aquí tanto Didi que lleva Andrés Panamá como Uber de Juan Pablo Eiroa igual alertan de los riesgos. Caerá la rentabilidad y se ajustará el negocio con muchas urbes que quedarán sin servicio. Las tarifas se elevarán por la menor oferta.

En las conversaciones con STPS de Marath Bolaños y el español Alejandro Salafranca, la industria propuso la fórmula “colaborativa”, esto es una base de “empleados” que pudieran trabajar una jornada definida. No se aceptó porque implicaba romper el concepto de “independiente”.

En su lugar las plataformas incluida Rappi de Iván Cadavid deberán pagar al menos un salario mínimo diario con la idea de que en lo individual se pueda elevar esa remuneración.

Con millones de viajes se imaginan el costo para las empresas, amén de la carga administrativa para contabilizar dichos pagos y separar lo del IMSS y demás conceptos. El tema se complica aún más cuando se conoce que los colaboradores trabajan para cualquier App.

En la industria se da por sentado que los cambios al proyecto serán limitados y que al llegar al Congreso no habrá tampoco margen dada la estructura monolítica que hay en el legislativo.

Así que el ecosistema digital a prueba, máxime la cantidad de negocios que hoy descansan en esas plataformas. Veremos además la ejecución. Con los ajustes fiscales el SAT de Antonio Martínez Dagnino no resultó tan quisquilloso y muchos eluden.

SIERRA ABRE CAMPAÑA POR COPARMEX EN TIJUANA Y SIGUE MEXICALI

Fue Tijuana la primera plaza que escogió el veracruzano Juan José Sierra para iniciar su campaña para suceder el 5 de diciembre a José Medina Mora en Coparmex. Plaza estratégica para nuestra relación con EU y neurálgico en lo que hace a migración. El dirigente ya ha recorrido en los últimos meses 73 centros empresariales y no parte de cero. Siguiente punto será Mexicali.

GAP, ASUR Y OMA EN LA MIRA POR EXCESOS EN TUA Y AVAL DE SICT

Le platicaba no hace mucho que la SICT de Jesús Esteva aprobó el nuevo Programa Maestro a GAP que dirige Raúl Revuelta con incrementos hasta del 60% para el TUA en varios aeropuertos. Con ello más costos a las líneas aéreas, alzas en los boletos y menos pasajeros. Ayer la Canaero de Diana Olivares puso el grito en el cielo en línea con la IATA que recién externó la sugerencia de que esos aumentos se ajusten a estándares internacionales. Esto pone también en la mira a Asur de Fernando Chico Pardo y a OMA de Diego Quintana.

ELEVAN AMENAZA A CERTIDUMBRE LEGAL Y AVANTE VOLATILITAD

Y mientras el Senado avanzó en los ajustes para cerrar el paso a las controversias constitucionales y los amparos, últimas defensas jurídicas contra los abusos de la política pública, otro paso del segundo piso de la 4T que enarbola Claudia Sheinbaum, el entorno económico sigue volátil. Ayer nuevo rebote de la inflación en la primera quincena de octubre a 4.69% anual vs 4.50% de septiembre, presión al tipo de cambio que cerró en 19.84 pesos por dólar y que camina hacia la barrera de las 22 unidades y la bolsa que no levanta y ligó otra jornada a la baja. El IPC va rumbo a las 51,000 unidades.