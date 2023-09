Nombres, nombres y... nombres | A juicio Disney el 18 de septiembre, Orlegi lo logra y lío por contrato de TV del Santos

En un largo litigio que se remonta a noviembre del 2020, finalmente Grupo Orlegi lo consiguió: Disney que comanda Bob Iger tendrá que comparecer a un juicio en el Tribunal Superior de Los Ángeles en EU.

Aunque no lo crea será la 4° vez en 15 años que la influyente multinacional tenga que sujetarse a un procedimiento de ese tipo por una demanda, en este caso del dueño del equipo de fútbol Santos.

Para Orlegi de Alejandro Irarragorri se puede decir que el próximo 18 de septiembre se cumplirá el plazo a sus machaconas gestiones, tras de que Disney incumplió un contrato de transmisión televisivo, luego de quedarse con Twenty-First Century Fox de Rupert Murdoch.

El convenio suscrito entre Santos y Fox Sports en 2017 para llevar los partidos a EU y AL entraría en vigor en 2019, pero la compra de Disney se interpuso.

Disney que sólo se quedó con el contrato relativo a México, hizo hasta lo imposible para no cumplir, incluida la venta de esos derechos a un tercero, sin el aval de Orlegi.

De ahí que éste contratara a la firma legal Quinn Emannuel e iniciara una demanda por manipulación de contrato, incumplimiento, fraude y daños y perjuicios.

Disney no está acostumbrada a que alguien lo contradiga. En este tiempo trató de eludir el juicio. Sin embargo el juez llegó a la conclusión de que había elementos no para los 7 reclamos de Orlegi, pero si para un par.

Como primer paso ordenó una pesquisa de la documentación entre las partes. Se incautaron computadoras y se obtuvieron unos 60,000 escritos de Disney, algunos ofensivos contra su oponente. Orlegi había generado a su vez 5,000.

Ya con ello el juez fijó la fecha del inicio del juicio que se prologará por 3 semanas, o sea que para el 6 de octubre podría haber noticias.

Aparentemente Disney incumplió el contrato, manipuló evidencias para hacer daño y no es tan improbable un fallo a favor de Orlegi. Tampoco se puede descartar un arreglo previo ante el riesgo de un asunto que podría llegar a 120 mdd.

De por sí los últimos tiempos para la dueña de ESPN y Disney+ no han resultado fáciles. Esa, su plataforma de streaming no ha tenido el éxito esperado y sus producciones fílmicas “inclusivas” no han gustado en EU.

Como quiera para el Santos llegó la hora de la verdad en ese expediente de derechos de TV, nodal en sus ingresos. Veremos que sucede.

CAERÁ MÁS NOTA SOBERANA DE MÉXICO DE APROBARSE PLAN DE SHCP

De aprobar el Congreso el Plan Económico 2024 que presentó la SHCP de Rogelio Ramírez de la O con un endeudamiento del 5.4% del PIB y un déficit del sector público del 5.4%, no es descartable que las calificadoras vuelvan a degradar la nota soberana de México. Y es que amén de la notoria debilidad de los ingresos, ajustar el gasto no será fácil, máxime el peso de las pensiones, el asistencialismo, el alza del costo financiero de la deuda, la debilidad de Pemex y la onerosa herencia de las obras icónicas. Como quiera, en la ruta de las amargas experiencias populistas.

IFT 10 AÑOS, POCO QUE CELEBRAR Y TELMEX GRAN MANCHA

El IFT que preside Javier Juárez celebró su 10° aniversario y hasta canceló un timbre postal. La verdad es que ese organismo autónomo ha quedado a deber. Simplemente, está el polémico tema como agente dominante de Telmex de Carlos Slim, que ha limitado la competencia en telecomunicaciones. De nada han servido las quejas de otros actores. Vaya es un instituto sin fuerza para incidir en temas torales.

ASUNCIÓN DE AMAYA EN IMPC EL 10 DE NOVIEMBRE

El 6 de octubre habrá junta de gobierno en el IMCP. Se desahogarán los avances de su plan de trabajo, amén de festejar los 100 años del organismo que preside Laura Grajeda, quien dejará la estafeta a Héctor Amaya Estrella el próximo 10 de noviembre.