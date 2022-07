Nombres, nombres y... nombres | Afecta software de FIRA a rubro cañero, estiman más morosidad y sofoles complejo entorno

Los últimos datos del financiamiento de la banca a mayo, con un crecimiento de sólo 1%, evidencian el complicado momento que enfrenta la economía por la baja inversión, el aumento inflacionario, y el desgaste del poder de compra.

Igual las sofomes están expuestas a dicha coyuntura. Enrique Bojórquez Valenzuela presidente de la AMFE se refiere a una “tormenta perfecta”, si se incluye la pandemia que aún no termina, las secuelas de la guerra y una escena política complicada.

De hecho sí en los últimos años cerraron sus puertas muchas sofomes, el empresario regiomontano estima que la depuración continuará.

Un ingrediente que no ayuda es el rol de la banca de desarrollo. Según Banxico, el crédito de Nafin-Bancomext de Luis Antonio Ramírez,Banobras o la SHF traen una caída del 4.7% al mismo mes.

Si bien hay muchos planes en el tintero, estos aún no se han cristalizado. En el ínter el propio titular de la AMFE no descarta un incremento de la morosidad.

Le platicaba que a dicho estatus se ha sumado FIRA que comanda Alan Elizondo. Si bien el accionar de esa institución de fomento prometía, su respuesta se ha atorado.

Un factor que dificulta su desempeño es una plataforma digital que se adquirió en el sexenio pasado y que aún ahora no funciona como se esperaba.

En particular hay preocupación en el rubro cañero. Los miembros de la Unión Nacional de Cañeros que preside Carlos Blackaller son víctimas del atorón. FIRA exige un nuevo padrón de acreditados, que no avanzado con el riesgo de que desde este mes se eleve la cartera vencida del gremio.

FIRA insiste en aprovechar un software que se cree es obsoleto y que se interpone como barrera en el contexto de la apremiante coyuntura.

NOTA DE S&P A MÉXICO VASO LLENO O MEDIO VACIO

Vaso medio lleno o medio vacío. Depende como se observe el reporte de S&P que comanda María Consuelo Pérez Cavallazzi en el que mantuvo la calificación en BBB para México, penúltimo en lo que es el grado de inversión. La perspectiva se cambió de negativa a estable “por la ejecución cautelosa de políticas fiscales y monetarias”. El problema es que la mejora aplica en un país con un avance “más mediocre frente a otras economías emergentes” y con un per cápita que “estará por debajo de sus pares” al menos hasta 2025, con afectación a la confianza empresarial, inseguridad pública y polarización. En materia fiscal estrechas bases tributarias, especialmente cuando se esperan más respaldos extraordinarios a Pemex de Octavio Romero y CFE de Manuel Bartlett. Hay también riesgos en lo que hace al T-MEC y agregue que el nivel de los pasivos públicos ha crecido, y más cuando se compara pago de interés vs ingresos públicos que desde la pandemia se elevó al 12% y no ha bajado.

BIVA AL FIN 2ª IPO Y O´NEILL COBERTURA DE GLOBAL CASH

Si bien la IPO de Global Cash que dirige Roberto Aramburo se pospuso para el verano, ayer BIVA de Santiago Urquiza logró finalmente la segunda oferta de capital de su historia. Se trata de Xinfra Fibra E de Daniel Braatz, Alfredo Vara y Jesús Ordaz. Fue una operación pequeña por 1,477 mdp (73.9 mdd) que destinarán a la compra del Libramiento de Celaya. Por cierto que la firma de análisis Litchfield Hills de Teo O’Neill acaba de iniciar la cobertura de Global Cash con una evaluación favorable.

SORPRESIVO RELEVO EN TIMÓN DE ALSEA Y DIFÍCIL ENTORNO

Corta estadía de Fernando González Somozaen el timón de Alsea. Apenas había asumido en febrero esa posición y lunes será relevado por Armando Torrado Martínez, miembro de la familia fundadora. Claramente los retos de esa firma son complejos por la coyuntura que vive la demanda.