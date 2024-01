Nombres, nombres y... nombres | AMLO cierre con todo, por más cambios, incertidumbre y finanzas públicas en 2025 alto riesgo

Si bien la mayoría de los expertos estima que la economía mantendrá su recuperación este 2024, con un crecimiento del PIB del 2.4%, inflación sobre 4%, tasas de 9.25% y un tipo de cambio en 18.60 pesos-dólar, ya se sabe que será un año político con lo que ello implica.

Desde finales del 2023 la SHCP de Rogelio Ramírez de la O sorprendió con un presupuesto con mayor gasto, endeudamiento y un déficit que hace tiempo no se veía. Fue el principio de las políticas públicas con fines electorales.

En el CCE que preside Francisco Cervantes ya se han preparado para otras más. Por lo pronto como se sabe viene la iniciativa para la elección popular de los ministros en la SCJN y la desaparición de los órganos autónomos. Está en el tintero la jornada laboral de 40 horas y esta semana el enfoque se orientó a otra reforma a las pensiones vinculadas al ISSSTE y al IMSS con futuro impacto a las finanzas públicas.

Vaya un análisis que realizó la consultora Integralia que comanda Luis Carlos Ugalde, suma entre los desafíos otro presupuesto polémico para 2025. Y es que el gobierno siguiente, quizá encabezado por Claudia Sheinbaum, no necesariamente podría corregir los desequilibrios del que ya corre este año.

Para acotarlos habría que realizar un significativo ajuste fiscal sin precedente para una etapa de transición. De ahí que Integralia considere que éste “será políticamente inviable” y que el próximo sexenio iniciará con finanzas públicas frágiles y el riesgo para la nota soberana.

Un elemento a considerar sería una posible reforma fiscal, pero se sabe que esa variable también tiene sus costos. En ese sentido pese a la perspectiva macro nada está escrito.

Integralia igualmente pondera la captura de la SCJN al finalizar en noviembre el periodo de Luis María Aguilar. Ya con ello habrá un bloque de 4 ministros afines al gobierno, lo que dificultará esta vía que ha tenido la IP para frenar políticas públicas indeseables.

Si bien los expertos de Integralia observan poco probable que Morena logre un avasallante triunfo en las urnas, y con ello mayoría calificada en el Congreso, no se descarta que AMLO aproveche hasta el último respiro de su mandato para empujar más cambios. El nuevo Congreso llegará en septiembre y él se va en octubre. Así que hay tiempo.

En ese sentido la incertidumbre estará durante el año a flor de piel con lo que las inversiones escasearán en detrimento de la actividad productiva que estaría lejos del 2023 que recién terminó. Habrá que ver.

TERMINÓ 2023 Y ECONOMIA AÚN SIN REGLAMENTO PARA LEY MINERA

Terminó el año y Economía de Raquel Buenrostro no tuvo listo el reglamento ligado a los ajustes a la Ley Minera y otras afines en los tiempos que fijó el legislativo, o sea 180 días. El plazo se cumplió el 8 de noviembre. Nadie sabe el contenido del documento pues la dependencia aún ahora no se ha acercado con Camimex de Jaime Gutiérrez. De hecho hasta se ha exigido al gremio no hacer referencia del asunto ante los medios. Por eso si platica del tema, hágalo en tono muy bajito.

AUTOS ALTA INFLACIÓN, SERVICIOS PROHIBITIVOS Y AUDI ABUSOS

El año pasado resultó un excelente ejercicio para el rubro automotriz. El dinámico nivel de ventas fue resultado de la demanda reprimida que dejó la pandemia. Sin embargo este 2024 será distinto, sobre todo porque los precios se han disparado hasta 4 veces arriba de la inflación. Por si fuera poco, también las cotizaciones de servicio están por las nubes. En general reparaciones con facturas millonarias. Entre los distribuidores que más abusan apunte a los de Audi firma que dirige Edgar Casal. Se aduce el alza de las autopartes importadas, lo que no empata con la revaluación del peso. A río revuelto, ganancia de pescadores.