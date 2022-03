Nombres, nombres y... nombres | Apuestan a avance de arrendamiento en 2022, seguirá escasez de autos y tasas otro reto

Al igual que otros negocios, el arrendamiento de vehículos enfrenta días difíciles por el impacto que la invasión a Ucrania ha generado en las cadenas productivas.

Para ese rubro, como en el automotriz llueve sobre mojado. Desde el año pasado la escasez de autos afecta el desempeño del mercado, lo que se superaría ya en forma en 2023.

En EU, muchas arrendadoras que en la crisis del 2020 vendieron una parte de su parque vehicular para sobrevivir, luego tuvieron grandes problemas para reposicionarse.

Aquí luz y sombra. Las empresas de renta diaria muy ligadas al turismo enfrentaron serias vicisitudes que comienzan a superar, mientras que el arrendamiento de flotilla se vio impulsado por la pandemia.

Si las empresas tenían que ahorrar, qué mejor que voltear a esa figura para modernizar su flota. El mismo “boom” del comercio electrónico fue otro motor.

Este es el escenario que tocó enfrentar a Mauricio Medina García mandamás de la AMAVe quien el martes entregará la estafeta a Alberto Gómez de AVIS.

La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos con 5 años de existencia ya tiene 22 socios con 260,000 unidades de 90 clientes que dan empleo a 4,500 trabajadores.

El también director de TIP hace ver que la industria pudo crecer en 2020 y 2021 arriba del 20% y estima que en 2022 seguirá esa tendencia, más allá de la escasez.

Amén de TIP otras de las grandes en ese segmento son Element Fleet de Manuel Tamayo, y LeasePlan que comanda Regina Granados.

En arrendamiento diario además de AVIS apunte a firmas como Alamo de Emilio Hernández, Casanova de Carlos Echenique y por supuesto Hertz o National Car.

Más allá del potencial de un mercado en el que lo arrendado no supera el 8% del parque vehicular vs 65% de países más desarrollados, se cree que la inflación no deberá ser obstáculo. Medina explica que por el contrario será un detonador para que más empresas acudan al arrendamiento. Eso si habrá que batallar con el aumento de las tasas. Finalmente el arrendamiento es un producto financiero.

Como quiera oportunidades en el arrendamiento, más allá de la incertidumbre.





CRÉDITO REAL REESTRUCTURA VARIOS FRENTES Y 1,900 MDD





Otra reestructura que se visualiza muy complicada es la de Crédito Real que preside Ángel Romanos Berrondo. Si bien las gestiones en tal sentido ya iniciaron, el reto para la sofome es enorme. Debe negociar en varios frentes para reprogramar deuda en pesos y en dólares. Sólo esta última implica unos 1,900 mdd entre bonos, certificados y créditos bancarios. Hay firmas extranjeras como Credit Suisse de Nicolas Troillet y varios bancos mexicanos, cada uno con sus abogados y banqueros de inversión. Así que cuesta arriba.





POSIBLE RIESGO DE CONTAGIO EN BANCOS AQUÍ POR LA GUERRA





Le platicaba del deterioro de las expectativas económicas del orbe por la guerra. El PIB global apenas crecerá 3.5% y el de EU 3%. Ayer Sven Jari economista de Goldman Sachs estimó que el PIB de la zona EURO también se va a recortar con un fuerte ajuste en Alemania e Italia. El entorno obvio pegará también a la banca de esa región e incluso la de EU vía operaciones derivadas. Aquí los miembros de ABM que comanda Daniel Becker no están al margen, amén de la caída del crédito y la amenaza de mayor morosidad. Realidad a tope.





ILEGALIDAD EL GRAN DESAFIO PARA INDUSTRIA TEXTIL





Conforme al script ayer asumió su tercer periodo como presidente de Canaintex Manuel Espinosa Maurer. Por ahí Tatiana Clouthier de Economía y Luisa María Alcalde de STPS. No podía faltar el reclamo vinculado al crecimiento de la mercancía ilegal. Imposible bajar la guardia.