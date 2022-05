Nombres, nombres y... nombres | Avicultura en aprietos, importación de pollo en cascada desde Brasil y golpe a inversión

Tras de que la SHCP de Rogelio Ramírez de la O y Economía de Tatiana Clouthier publicaron en el DOF el decreto para exentar 66 fracciones de productos de la canasta básica, para acotar la inflación, le platicaba de la molestia de pequeños y medianos productores y fabricantes.

La abrupta apertura, quizá hasta podría generar amparos, ya que sin decir agua va se modificaron las condiciones de mercado.

Un rubro que le anticipo será seriamente sacudido es el avícola, no tanto en huevo, cuyas importaciones son acotadas, sino en pollo. De por sí esa industria recién batallaba vía la UPCI de Economía a cargo de Oliver Flores para prorrogar las cuotas compensatorias con EU para pierna y muslo.

Como quiera el expediente quedó rebasado, máxime la rápida expansión de gripa aviar en ese país, amén de que el decreto da carta libre de importar, siempre y cuando, se cumplan las condiciones fitosanitarias.

En ese sentido la amenaza para los miembros de la Unión Nacional de Avicultores (UNA) que preside David Castro Monroy está en Brasil, gigante que será beneficiado.

Los avicultores tienen años de pelear para detener el embate de ese país, cuya oferta exportable de pollo equivale a toda la producción anual de México. De por sí el 18% del consumo total de ese alimento se cubre desde fuera. Ya se había logrado un cupo de 30,000 toneladas, que es agua pasada.

Se puede decir que la época de los cupos quedó atrás y que vendrán importaciones en cascada. Además los precios al público quizá ni siquiera desciendan porque el manejo de esos envíos está en grandes importadores que son lo que establecen las condiciones.

Así que duro golpe a nuestros productores, sus inversiones y el empleo. También se afectará su consumo de maíz amarillo y blanco, al no poder con la industria brasileña, muy competitiva. En pechuga es imbatible.

Así que avicultores en aprietos.

PUBLICA CONAMER Y 22 DE AGOSTO PLAZO PARA MEJOR EJECUCIÓN

Ayer se publicó en CONAMER de Alberto Montoya la resolución modificatoria de la nueva circular de “mejor ejecución” que la CNBV vía la vicepresidenta Itzel Moreno emitió hace unos días. El punto fue modificar la fecha para la puesta en marcha, del primero de marzo al 22 de agosto. Ajuste obligatorio porque las casas de bolsa no han terminado sus manuales operativos. No hay mucho interés en el gremio, porque se cree que las nuevas reglas tendrán un impacto negativo en el cliente final. CNBV pretende equilibrar las condiciones entre la BMV que lleva José-Oriol Bosch y BIVA de Santiago Urquiza.

EN TOBOGÁN MEXICO EN RANKING GLOBAL Y HASTA EL 18 EN 2024

Los analistas coinciden: en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la inversión fija bruta no repuntará por la falta de certidumbre. En ese sentido habrá un marginal avance del tamaño del PIB. Recién el FMI proyectó que en 2023 México será la economía 17 debajo de Irán e Indonesia. Lejos del sitio once que llegamos a tener. Sin embargo la pendiente no terminará. En 2024 caeremos como en tobogán al menos otro escalón.

INFLACIÓN Y ALZA DE TASAS YA GOLPEA COSTOS DEL CRÉDITO

Más allá de que la FED de Jerome Powell ha anticipado que podría ser más agresiva para enfrentar la inflación, por lo pronto las tasas en EU podrían cerrar 2022 hasta en 3% vs 8.75% de México. Ayer la ABM que preside Daniel Becker dio a conocer un cuadro en donde se observa el impacto que ya se da en los distintos tipos de crédito: el de empresas pasó en un año hasta marzo de 6.76% a 7.88%, nómina 26.33% vs 27.44%, autos 11.83% vs 12.18%, personales de 46.99% a 47.29% y TDC 33.62% a 34.31%. Obvio ahí no quedarán.