Nombres, nombres y... nombres | Beltrán voto por voto en Concamín, va a Economía y Canalum atraso como otras

Más allá de que hasta ahora sólo se habla de tres postores en Concamín, en este caso José Abugaber, Alejando Malagón y Netzahualcóyotl de la Vega, Ramón Beltrán Arellano, expresidente de Canalum, levanta la mano y reitera que el también se presentará como candidato de oposición. Como se sabe incluso está por surgir un quinto contendiente con ese mismo estatus.

El rezago en el pago de cuotas, dice el empresario de 54 años quién heredó de su padre Ramón Beltrán Cumpiare la vocación de extruir aluminio y luego darle color, no debe ser problema. No se ha pagado a manera de protesta porque el año pasado, en medio de la crisis, Concamín con Francisco Cervantes no hizo nada para ayudar a los agremiados, acusa.

El caso de Canalum no es el único. Muchas otras cámaras tampoco están al corriente, porque el final de cuentas, explica, quienes finalmente pagan son las empresas y hoy su circunstancia es apretada.

Como en Concanaco, Beltrán también ya denunció ante Economía de Tatiana Clouthier la falta de democracia en Concamín.

Sostiene que su principal motivación es lograr que en esa confedereación haya elecciones democráticas y trasparentes, y hasta se dice dispuesto a sacrificar su candidatura para lograrlo.

Indica que hace tres años hubo dudas respecto al triunfo de Cervantes vs Rodrigo Alpízar. En esta ocasión, plantea, los votos deben contarse públicamente y no sólo por un comité de elección, que acusa fue elegido por el propio Cervantes. Se manifiesta extrañado de que a estas alturas ni siquiera se tenga la ruta crítica del proceso.

Tampoco está de acuerdo en que únicamente participen quienes en los últimos años fueron parte de la mesa directiva. Ese candado se superpone a la Ley de Cámaras. De por sí la asamblea anual que debió realizarse en marzo se llevó caprichosamente a septiembre.

En Concamín hay quien cuestiona que tampoco en Canalum hubo trasparencia al elegir a su hermano Francisco Beltrán Arrellano; sin embargo, éste asegura que ahí sí hubo un conteo público que es lo que se busca en Concamin para acabar con “compadrazgos” en un organismo que no está a tono con la democracia que vive en México y que motiva la actual división.

Así que como se anticipaba la elección de Cervantes no será sencilla.

Arturo Alcalde GM Silao y conflicto de interés

Conforme a lo pactado por México en el T-MEC, en mayo del 2023 todas las empresas deberán haber concluido la legitimación de sus representantes sindicales. Quienes queden al frente tendrán que comprobar el aval de al menos 50% más un trabajador. Para el gobierno de Joe Biden un ámbito de gran interés, por obvias razones, es el automotriz. De ahí la revisión con lupa de lo que suceda el 17 y 18 en la plana de Silao de GM. Tereso Medina de la CTM está en duda y Napoleón Gómez Urrutia quiere quedarse con esa bandera. La disputa está caldeadísima y ahora resulta que el abogado laboral Arturo Alcalde también tiene una fuerte ingerencia en el proceso. El problema es que su accionar supone un serio conflicto de interés, dada la posición de su hija Luisa María Alcalde como titular de la STPS.

Revisan comisiones en octubre y Vela con Ramírez

Entre las muchas reuniones que desahoga Rogelio Ramírez de la O en la SHCP, está una con la CONSAR de Abraham Vela Dib. Cantidad de pendientes en lo que hace a las pensiones. Un punto que pronto dará de que hablar es el proceso de revisión de comisiones a las afores. Iniciará en octubre y la idea es bajar mucho más esos cargos.