Nombres, nombres y... nombres | Cae nivel de vida del mexicano, baja ingreso 5.8% y se encoje hasta la dieta

Quizá el costo más doloroso de la crisis, es el daño al nivel de vida de las familias que según expertos tardará en resarcirse entre 7y 8 años.

Lógico: millones de empresas cerraron, otras sobreviven sin recuperar la facturación, los empleos aún no se recomponen, hay más informalidad y se precarizaron los salarios.

A diferencia de EU donde Donald Trump y Joe Biden autorizaron5 millonarios programas por el 27% de su PIB, aquí cada quien absorbió su parte, dado que Andrés Manuel López Obrador y su equipo económico con Arturo Herrera en SHCP optaron por mantener finanzas públicas sanas.

Cierto la economía podría crecer 6% este año. Mañana se conocerá el dato del PIB al 2° trimestre con un avance trimestral de entre 1.1%y 1.2% máximo.

La evolución provendrá del comercio. Justo se dieron a conocer los datos de la balanza comercial a junio y las exportaciones manufactureras crecieron 27%.

Dichas ventas quizá sean responsables de la mitad de la dinámica económica, ya que el mercado interno sigue contraído. Los reportes deSoriana de Ricardo Martín Bringas y la Comer de Santiago García son ilustrativos.

Ayer el INEGI de JulioSantaella dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en losHogares 2020. Se esperaba el reporte dado que transparenta el impacto de la coyuntura.

Hubo un retroceso en el nivel de ingresos y gastos de las familias. En el primer apartado mientras que en 2018 el ingreso trimestral por hogar estaba en 53,418 pesos, para 2020 cayó a 50,309 pesos, es decir 5.8%.

Lo curioso es que el ingreso producto del trabajo, que es el 63% del total, disminuyó 10.7%, mientras que las transferencias, o sea los programas sociales avanzaron 50.4%.

Por lo que hace al gasto ni siquiera alimentos y bebidas se salvaron. La dieta del mexicano se ajustó casi 6%, vestido y calzado 42%,educación 39%, transporte 19% y esparcimiento 50%.

Las erogaciones en salud por el contrario subieron 40.5%lo que se correlaciona con la pandemia y la falta de respuesta del sistema de salud

Así que esta nueva crisis, otro severo golpe al nivel de vida.

Romero,Pemex golpe a fondeo y nota México riesgo

Ayer ante los inversionistas, Octavio Romero de Pemex mostró su desencanto con las calificadoras tras el nuevo ajuste que recibió Pemex por Moody’s de Carlos Díaz. En su opinión la nueva degradación no se justifica porque el gobierno garantiza los pasivos. El punto es que ese salvavidas no ampara los 113,000 mdd que es la deuda total. De ser así la calificación deMéxico correría más peligro. De por sí nadie puede asegurar que la nota soberana no se vea afectada. Lo que es un hecho es que ya sólo S&P sostiene a Pemex, ya que Fitch de Carlos Fiorillo también degradó a la petrolera. Para ubicar el Ba3 de Moody´s su descripción es la de “substancial riesgo crediticio” y está en grado especulativo. Significa que el fondeo amén de encarecerse se restringirá incluido el del mercado local.

EmpujaIMSS prórroga a outsourcing en Congreso

Ayer el consejo técnico del IMSS que preside Zoé Robledo hizo un llamado a los partidos para autorizar pronto un periodo extraordinario que permita avalar una prórroga de un mes con el fin de que las empresas cumplan con la nueva Ley de Outsourcing. El plazo parece insuficiente, pero debe ayudar.

Wernery Magaloni en consejo de BBVA

Salvadas los avales llegarán a BBVA 2 nuevos consejeros.Uno es Alejandro Werner quien está por dejar el FMI y la otra Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE. Sustituirán a Francisco Gil Díaz y Andrés Aymes.