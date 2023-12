Nombres, nombres y... nombres | Caen números de bancos en octubre, pérdidas en varios, Ualá IMOR de 80% y y Mifel problemas

Si el desempeño de la banca en septiembre pintaba mejor, ya para octubre la película es otra con una cartera crediticia que decreció 4% en términos reales.

Vaya, los 6 billones 718,415 mdp hasta ese mes, languidecen frente al monto del mismo lapso del 2022, con una baja del 14% real, esto según las últimas cifras de la CNBV de Jesús de la Fuente.

El ahorro que llegó a unos 7 billones 993,000 mdp, mostró una caída del 4% real. Y eso que el nivel de tasas es un aliciente.

Pese a ello las utilidades del sistema conformado por 50 bancos, 11,830 sucursales y 61,400 cajeros crecieron a 227,993 mdp, 15% real.

Como es costumbre 4 bancos concentraron el 67% de las ganancias. Sólo BBVA de Eduardo Osuna se quedó con 32.5% y Banamex de Manuel Romo, como cuarto banco, cayó a menos del 8%.

Claro que HSBC de Jorge Arce incluso tuvo una baja en sus ganancias y hay instituciones con números rojos: Credit Suisse de Nicolás Troillet, ABC hoy de la argentina Ualá de Pierpaolo Barbieri, Forjadores, Dondé Banco y Paga Todo.

En la derrama, Santander que dirige Felipe García Ascencio no pudo crecer vs septiembre, al igual que Afirme de Julio César Villarreal. Bancoppel de Julio Carranza cerró tablas.

Respecto a la morosidad subió ligeramente. El IMOR del sistema se ubicó en 2.19%, aunque ABC/Ualá reportó un trágico índice de casi 80%. El emproblemado Autofin que recién vendió José Antonio Hernández 8%, mismo número de Bancoppel y 5.8% de Afirme.

El panorama de incumplimientos se enrarece cuando se ve visualiza el crédito al consumo. En tarjeta Bancoppel trae un IMOR del 15% y en nómina el que se distingue es Banca Mifel de Daniel Becker con 26.4%.

Los grandes bancos tampoco se salvan. Banamex trae una catera vencida del 21.5% en créditos de autos y Bansi de Jorge Montes casi 26%.

En personales la morosidad del sistema está en casi 5% con Bancoppel en 18%, otra vez Mifel con 23%, Ve por Más de Antonio del Valle 17%, Autofin hoy de la fintech Kapital de René Saúl 31% y Forjadores que lleva Luis Alberto Ovalle 42.5%.

Así que optimismos aparte, la realidad se impone.

SALARIO MÍNIMO TODOS PIERDEN, CANACINTRA Y PYMES GALIMATIAS

Le platicaba del reciente incremento del 20% al salario mínimo que unilateralmente fijó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin que el CCE de Francisco Cervantes metiera las manos. La sumisa actitud del organismo cúpula no es novedad, máxime que las grandes empresas podrán manejar dicho aumento con remuneraciones diarias de 248.84 pesos desde 88.36 pesos del 2018. El asunto en cambio será un galimatías para las pymes, que como les decía, no tienen voz en el organismo cúpula. Canacintra de Esperanza Ortega fue marginada del CCE hace 10 meses y a la fecha no hay forma que regrese. Tampoco voluntad. Antes tendría que cubrir las cuotas vencidas a Concamín de José Abugaber y al CCE. El adeudo global es de unos 13 mdp. Obviamente la nueva alza dificultará el control de la inflación y a la postre todos perderemos.

MEXICANA UN ENTUERTO, TRIPULACIÓN MILITAR Y AFAC ALTO RIESGO

Claramente Mexicana será un entuerto. Ya no inició a principios de diciembre como pretendía Andrés Manuel López Obrador, y no hay fecha precisa para su puesta en marcha por las complicaciones para armar su flota. Sólo están amarrados dos Embraer de 50 pasajeros arrendados a TAR de Miguel Franco, ya hasta pintados. Sin embargo se cayó la operación de 4 Boeing, que ahora serán sustituidos por 3 unidades de Sedena con una antigüedad de 15 años. Obvio se tendrá que echar mano de tripulaciones militares, lo que es aún más incongruente. Lo cierto es que el experimento nos costará a todos y ojalá no sea motivo de futuros incidentes y desgracias. El AFAC de Enrique Vallina alto riesgo.