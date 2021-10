Nombres, nombres y... nombres | Cambios a Ley de Aguas Nacionales en proceso, acortarían concesiones e IP en la mira

A estas alturas queda claro que de aprobarse la iniciativa eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, amén del retroceso de décadas que habrá para ese negocio, la confianza en el país se deteriorará más con el impacto a la ya alicaída inversión privada.

Ya son muchas las decisiones públicas controvertidas, pero además parece que el carrusel de sorpresas no se detiene. Ahora mismo en la IP hay una nueva preocupación con otro tema delicado.

Le platicaba de la NOM 001 para descarga de aguas residuales. El proyecto de Semarnat de María Luisa Albores en Conamer dejó de lado cantidad de puntualizaciones que realizó el sector privado vía el CCE de Carlos Salazar, Concamín de José Abugaber y CNA de Juan Cortina.

No hace mucho el Consejo Consultivo del Agua que preside Raúl Rodríguez Márquez se reunió para insistir ante Conamer en algunos ajustes.

Sin embargo las preocupaciones con respecto al agua no quedarán ahí. Morena con el apoyo del gobierno ya elabora un cambio de fondo a la Ley de Aguas Nacionales.

Se dice que otra vez los empresarios serán los villanos, ya que se asegura que las grandes empresas no pagan lo que les corresponde. En ese sentido se buscaría modificar la temporalidad de las concesiones, lo que incluso afectaría a productores agrícolas de alimentos.

Lo relacionado al agua es aún más sensible que lo eléctrico. Ya se vió en Mexicali con la presión social. Tras una consulta pública se terminó por cancelar la planta de Constellation que lleva Daniel Baima.

En el análisis de los ajustes a la ley ya hay avances. Hay un proyecto que trae el diputado de Morena Rubén Muñoz, ex alcalde de la Paz en BC y actual presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

Así que ponga en la mira este otro asunto, que podría seguir al eléctrico una vez que se desahogue su derrotero en el Congreso. Por lo pronto alerta en la IP.





Pedirán a SHCP-CNBV intervengan vs GBM por ventas de EU





Resulta que algunas casas de bolsa no sólo están disgustadas con GBM de Diego Ramos sino que van a buscar vía la AMIB que preside Álvaro García Pimentel que la SHCP de Rogelio Ramírez de la O o la CNBV de Juan Pablo Graf tomen cartas en el asunto. Y es que la abierta promoción de la venta de acciones de Wall Street, aunque no es ilegal atenta contra el gremio bursátil. No hay negocio para intermediarios y tampoco para las bolsas. Es más, de generalizarse el ejemplo se lastimará más nuestro deprimido mercado. GBM opera vía una alianza con la firma Drive Wealth. Veremos si escala el reclamo.





ARA de manteles largos y cumple 25 años en bolsa





Una compañía que estará de manteles largos es la desarrolladora de vivienda ARA que preside Germán Ahumada Russek. Por estos días cumplirá 25 años de cotizar en la bolsa. Los últimos tiempos para ese rubro no han resultado sencillos, pero tras un 2020 difícil los números mejoran. ARA está por reportar y esta semana hizo buena una oferta de Cebures por 1,500 mdp para soportar futuras inversiones.





IFT corrige plana a AMLO y concesión a Telmex desde 2016





Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en aprietos a GCarso de Carlos Slim. Deslizó como posibilidad el riesgo el que no se otorgara la concesión para “el servicio de Internet a nivel nacional”. El IFT de Adolfo Cuevas debió corregir la plana. El pleno de ese órgano resolvió de forma positiva “la concesión para Telmex” desde diciembre del 2016. En el primer trimestre del 2023 será cuando se entregue el nuevo título. ¡Asesores ayuden al primer mandatario!