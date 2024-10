Nombres, nombres y... nombres / Daña zozobra a emisoras, BMV horizonte más difícil en 2025 y baja del 12.6% en dls este año

Llegó la hora para que las emisoras de nuestro endeble mercado bursátil comiencen a reportar su desempeño al 3T en un momento plagado de mala noticias para la economía.

En función de ello las emisoras ligadas a la BMV que dirige Jorge Alegría no se apartarán demasiado del desempeño logrado en el 2T, cuando ya la actividad daba señales claras de pausarse por las elecciones.

Ayer Barclays es un reporte ajustó sus estimados de ganancia en el portafolio que sigue, hasta en un 30% respecto al potencial. Y es que no hay claridad respecto a lo que será la administración de Claudia Sheinbaum.

La firma financiera que dirige Raúl Martínez-Ostos remarcó que hasta ahora la narrativa se ve amarrada a las políticas que Andrés Manuel López Obrador imprimió que no han resultado las más constructivas para la IP. Añade que Sheinbaum tendría que encontrar un mejor balance.

Jorge Gordillo de CI Banco destaca a su vez el doble discurso que hoy se da. Por un lado Sheinbaum que empuja un mayor acercamiento con la IP y del otro en el Congreso se acelera la reforma judicial, pese a los altos riegos.

CIBanco espera que los ingresos de las emisoras en el 3T crezcan 5% en promedio vs el 2T. El Ebitda avanzaría 8% vs el 11% y las utilidades netas que cayeron 3% serán positivas en porcentaje similar. Citibanamex de Manuel Romo es más optimista con un 20% porque la base de comparación del 3T 2023 es favorable. Obvio no todos los sectores caminaron al mismo ritmo y de hecho las firmas de consumo tendrán retrocesos.

De facto ya desde ahora debido a la incertidumbre las emisoras bursátiles tampoco deberán tener resultados muy sobresalientes en el 4T, y estarán en concordancia a lo que es un mal año.

Pero el mayor reto estará en 2025 con una economía que según los expertos de BBVA a cargo de Carlos Serrano apenas avanzará 0.9%, máxime las restricciones por el obligado ajuste al déficit por la SHCP y varias reformas en el tintero que van a eclipsar la inversión.

Por lo pronto la BMV que preside Marcos Martínez, con 20 emisoras deslistadas desde 2019, acumula una caída del 8.7%, en contraste con el S&P 500 en EU que ha crecido 12.6%. Ayer el IPC cerró a la baja para ubicarse en 52,000 puntos. En dólares su rendimiento negativo es de 19.5%, muy en línea con lo que sucede a la economía. De hecho, su nivel actual se ha mantenido anclado entre 51,000 y 53,000 puntos desde las elecciones. Tiempos difíciles.

LATENTE AMENAZA VS MINERIA “A CIELO ABIERTO” Y CABILDEA CAMIMEX





Le comentaba que al interior de la IP se desconoce si las iniciativas que dejó pendientes AMLO se retomarán. En el caso del rubro minero encajado en Camimex que preside Pedro Rivero tienen prendidas las veladoras para que la amenaza de prohibir la minería “a cielo abierto” se deseche. Ya dejó Semarnat María Luisa Albores, abierta enemiga de la industria y llegó Alicia Bárcena. La verdad no hay nada en concreto, máxime los grupos radicales en Moren. Como quiera intenso cabildeo.

DATO DE CONFIANZA CAE EN SEPTIEMBRE Y SIGUE INCERTIDUMBRE





Claro reflejo del entorno, ayer Banxico de Victoria Rodríguez dio a conocer el reporte del Indicador de Confianza de septiembre. Nueva disminución para colocarse en 47.1 puntos. Si bien éste ha subido y bajado se mantiene por debajo del umbral de 50 unidades indicativo de la incertidumbre.

EVALUARÁ BARCENA El JUEVES AGENDA DEL AGUA EN FORO HELVEX





Este jueves Alicia Bárcena titular de Semarnat evaluará la nueva agenda para el agua en un foro que patrocina Helvex que comanda Jorge Barbará Zetina. Estará también la experta en temas ambientales Martha Delgado Peralta hoy cabeza de APCO LA. Raúl Rodríguez Márquez del Consejo Consultivo del Agua fungirá como moderador. Será en el Centro Banamex.