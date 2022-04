Nombres, nombres y... nombres | Domecq asume distribución de Rémy Cointreau, más en ámbito premiun y libra pandemia

En los meses tan difíciles por la pandemia, de cara al consumidor en muchos casos fue determinante la fuerza de la marca y el camino andado.

Casa Pedro Domecq que llegó a México en 1947 de la mano de Antonio Ariza Cañadilla (qepd) puede presumir que gracias a ello sorteó mucho mejor que otros el temporal.

De hecho dice Martin Skelton, ejecutivo inglés que asumió los bártulos en octubre pasado, para estas fechas ya se recuperó el nivel de ventas precrisis. Sólo en los últimos 6 meses se ha caminado a ritmos de doble dígito.

Básica la movilidad para reabrir los centros de consumo, ámbito nodal en el shock que recibió la industria con el Covid-19 y el confinamiento. Hubo que trabajar fuerte en supermercados y el canal “on line”.

Sin embargo desde hoy esa firma que es propiedad desde el 2017 de la española González Byass que lleva Jorge Alberto Grosse y la filipina Emperador de Andrew Tan tiene otro motivo que celebrar.

Arrancó el contrato de distribución aquí de los productos de la igual reputada Rémy Cointreau que dirige en México Loic Bosulin lo que le permitirá a Domecq ampliar su portafolio y sobre todo reforzar su presencia en el segmento premium.

Curiosamente ambas firmas vitivinícolas europeas tienen más de 300 años de antigüedad y son manejadas por grupos familiares, lo que seguramente permitirá una muy buena interrelación.

El arreglo que se cocinaba desde hace meses se había filtrado con clientes para la puesta en marcha y la implementación de la mercadotécnica.

Entre los productos de Rémy Cointreau además de su licor de naranja está el cognac Rémy Martin, la ginebra The Botanist y bueno el Luis XIII, que una sola botella tiene un costo de 80,000 pesos.

Hay también algunos whiskys que se suman al portafolio de una firma como Domecq muy posicionada. Presidente que llegó en 1958 es un bastión, junto con Brandy Don Pedro, Azteca de Oro y otros importados como Terry o Fundador, amén de la extensa gama de vinos procesados en su bodega en el Valle de Guadalupe.

Así que Domecq que fue de Allied y luego de Pernod Ricard va por más en México. Ya es la indiscutible número uno en lo que es brandy.





RETOMA UP VENTA DE SÍ VALE Y 414 CAPITAL BUSCA COMPRADOR





Muy a la callada resulta que la francesa Groupe Up de Youssef Achour ha retomado la venta de su filial en nuestro país Sí Vale que dirige Gerardo Yepez. Ya contrató desde hace algunas semanas a la firma de banca de inversión 414 Capital que lleva Ariel Fischman. El año pasado un primer esfuerzo fracasó ya que Sodexo que comanda Carlos Ferrer no pudo quedarse con sus activos dado el alto nivel de concentración. UP explicó que su marcha atrás se debía al gran desempeño de su filial en México, aunque ahora se retoma el camino. Veremos.





ABRIL 2023 PLAZO DE SEMARNAT A NOM 001 Y CUMPLIR IMPOSIBLE





Le platicaba de la lluvia de amparos que se esperan este mes del rubro manufacturero y la agroindustria por la NOM 001 de descargas residuales. Semarnat de María Luisa Albores fue inflexible. Aunque las empresas quisieran cumplir será imposible. Hay millonarias inversiones involucradas. Debe comprarse equipo, no necesariamente disponible en el mercado. Se dio plazo para el primero de abril del 2023 que se antoja sumamente estrecho.





KERRY AQUÍ Y PRESION AL MÁXIMO VS REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO





La presencia de John Kerry otra vez aquí evidencia la fuerte presión que ejerce EU contra la reforma eléctrica que pretende implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es que obviamente se dañan seriamente los intereses de las empresas de ese país. Agregue el delicado tema de Rusia.