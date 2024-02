Nombres, nombres y... nombres / Educación otro lastre sexenal, desertan 1.6 millones de alumnos y reprobados en matemáticas

Cuando se habla de que México avanza, la verdad es que dicha visión es limitada. Simplemente la educación es un renglón en donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejará otro gran desafío.

El asunto de los libros de texto que empujó con todo la SEP de Leticia Ramírez fue lo último que se ponderó, pero en ese terreno tras la pandemia, al igual que en salud, se puede hablar de serios retrocesos. Y es que los planteles estuvieron cerrados más de 260 días. Fuimos puntal en la OCDE.

Además la estrategia fallida para sustituir el aprendizaje vía TV, fracasó sin implementar posteriormente algún plan de alivio. Más bien se inició con una “reforma” que acompañó la vandalización de las escuelas, con la mayor presencia del crimen organizado.

Ayer un grupo de expertos encabezados por Carlos Mancera Corcuera y Eduardo Backhoff presentaron una radiografía de ese ámbito en un documento denominado “Recuperar la esperanza en educación”.

El panorama no es favorable para una herramienta vital, si México aspira a abandonar el subdesarrollo. De 2018 al 2023 el presupuesto cayó 0.04% en términos reales. Si el gasto de este 2024 se ejerce, apenas se crecerá 2.8%.

En consecuencia, sólo en 57% de las escuelas de educación básica hay Internet y en 70% de las de nivel medio superior hay computadora. Pero además 80% del gasto en el sector es para nómina con maestros que han visto una caída real de sus percepciones.

Por si fuera poco, la matrícula no se ha recuperado tras el COVID-19. De 34.7 millones de alumnos, hoy se está en 33.1 millones. Significa una deserción escolar de 1.6 millones. Pero además Fernanda Domínguez del IMCO habla de 6 millones de alumnos registrados que no asisten. El grueso en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Obviamente muchos jóvenes están en la informalidad, son ninis o peor aún ya fueron cooptados por el narcotráfico. El ex de la SEP Aurelio Nuño habla que la ausencia de estudiantes en las escuelas inició antes de la pandemia al desaparecer “Prospera” cuyos apoyos se condicionaban a asistir.

Como secuela, en la última prueba PISA, que no gusta al gobierno, en matemáticas se pasó de 409 aciertos a sólo 395 con una cobertura que cayó de 76.2% en 2018 a 72.6% en 2022.

También en el diagnóstico de matemáticas de Mejoredu 2023 los niños de 5° de primaria apenas contestaron 32.8% de las respuestas y en 3° de secundaria el 36%. Obviamente el desempeño tiende a empeorar y los resultados del fracaso se verán más adelante.

Así que nada que celebrar.

CANACINE POR GRAVAMEN PARA INCENTIVAR PRODUCCIÓN FORÁNEA AQUÍ

Si bien con la pandemia la producción de cine en México también creció impulsada por Hollywood, por desgracia dicha corriente, si bien se mantiene, ya no avanza. Para Canacine que preside Avelino Rodríguez este es un tema de preocupación, máxime la competencia que hay en otros países. Simplemente Colombia tiene un gravamen de devolución para dichas producciones lo que ha generado un flujo importante hacia ese país. Pronto la cámara presentará sus peticiones a las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Entre los puntos relevantes está el poder implementar un mecanismo similar para poder competir.

WALMART “JINETEO” VS CLIENTES AL CANCELAR PEDIDOS DIGITALES

Contra lo que pudiera pensarse el servicio de compras digital de Walmart que lleva Guilherme Loureiro no es nada eficiente. Ahora mismo además incurre en prácticas nada ortodoxas. Cobra y luego de forma recurrente cancela los pedidos. Para la clientela no es fácil recuperar lo erogado. Si esto se replica a un buen número de clientes, puede generar buenos frutos financieros, por el “jineteo”. Desde octubre Walmart es investigada por Cofece de Andrea Marván por prácticas depredatorias vs sus proveedores.