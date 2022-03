Nombres, nombres y... nombres | En abril el “data room” para la venta de Banamex, Citi liderará y Becker empuja grupo

Hoy inicia la convención bancaria, reunión que desde hace décadas se convirtió en un acto político al que acuden puntualmente el presidente de la República y el equipo financiero.

Más allá de los reflectores los discursos casi siempre deslucen. Temas ya desgastados por la cobertura cotidiana de un rubro nodal para el desarrollo económico.

Ahora mismo con un crédito contenido por la lógica cautela que exige el entorno, y porque sin inversión no hay la demanda deseada, la contribución de los bancos no es la más vistosa en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Por ello el tema central será seguramente la venta de Citibanamex que dirige Manuel Romo. Crónica de una operación muy analizada por Citi que comanda Jane Fraser.

Si bien Banamex ha perdido terreno desde la época de Roberto Hernández y Alfredo Harp, aún así significa el 12.4% del activo del sistema y casi 14% del capital contable.

En captación si bien es el 2° con el 13%, ha perdido fuerza, lo mismo que en el crédito donde ya es 4° con 9.9%. Vaya en rentabilidad BBVA México de Héctor Osuna supera 2.7 veces a Banamex.

Como se sabe el gobierno pretende que Banamex sea adquirido por mexicanos. Carlos Hank González de Banorte ya hasta se enredó en la bandera y convocó que todo mexicano apoye la causa.

Sirva señalar que Banorte ya ni siquiera es mexicano. El grueso de su capital pertenece a fondos extranjeros. Como quiera ubíquelo como eventual postor.

También levantó la mano de inicio Ricardo Salinas Pliego de Banco Azteca y se ha hablado de Carlos Slim Helú, aunque a éste no le gusta pagar caro. El banco en discusión estaría entre 10,000 y 15,000 mdd.

Según esto Daniel Becker de Mifel también buscaría armar un grupo. Estaría en las mismas Antonio del Valle Perochena.

Cierto la coyuntura con la guerra, la inflación, el alza de tasas y la incertidumbre interna no ayudará mucho a Citi, quien lidera su propia operación.

Es de creer que habrá también tiradores extranjeros, más allá de la desconfianza. Santander se apuntó, para Scotiabank de Adrián Otero sería una gran oportunidad. HSBC obvio no va y el brasileño ITAU, del que se ha hablado, es una incógnita.

La venta de Banamex no será un proceso rápido. El que pueda concretarse podría tardar más de un año, pero los interesados pronto podrán acceder a los números, ya que aparentemente a más tardar en abril Citi abrirá el “data room” o cuarto de datos. También deberá definir el derrotero de su importante acervo cultural. Veremos su avance.





MÁXIMO 20% DE LOS EDIFICIOS EN CDMX PUEDEN RECONVERTIRSE





Si bien la ADI que encabeza Enrique Téllez y las propias firmas inmobiliarias han gestionado reconvertir sus edificios de oficinas a vivienda, se cree que el asunto no será sencillo. Expertos estiman que sólo 15% o 20% es susceptible, sobre todo inmuebles viejos, ya que los nuevos técnicamente tendrían serías dificultades. Además los avales con el gobierno de Claudia Sheinbaum tampoco serán miel sobre hojuelas. De pronóstico reservado.





GICSA AFECTA AFORES, DESECHAN CONCURSO Y DESCRÉDITO



Le platicaba del enojo que hay en el mercado contra GICSA de Elías y Abraham Cababie por sus recurrentes incumplimientos. Sus reestructuras claro que lastiman a los inversionistas. Ayer se redefinieron las condiciones de tres emisiones de certificados. No toda la deuda tiene garantías y hay pasivo bancario. Entre los afectados hay afores. De ahí que no haya faltado quien sondeara un concurso mercantil, pero se sabe, ese recurso no genera certidumbre. La parte jurídica de GICSA la encabeza Rafael Robles Miaja. Obvio total descrédito.