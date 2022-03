Nombres, nombres y... nombres | Fallan gestiones ante la STPS y amparos en breve de constructoras vs Ley de Outsourcing

Le platicaba del foro que prepara en Mérida la cámara de la construcción como parte de sus esfuerzos de promoción y en el contexto de su asamblea anual.

Mientras la reunión de análisis de oportunidades será el 25 de marzo, el acto corporativo en la CMIC será un día antes con la reelección de Francisco Solares Alemán.

La construcción no ha tenido un inicio de año positivo. La inversión privada sigue constreñida y los frutos de la obra pública aún no se ven. Vaya la SHCP de Rogelio Ramírez de la O no termina los preparativos del tercer paquete de infraestructura.

Este rubro está lejos de sus mejores años con unas 2,500 firmas que no operan. Sus niveles productivos están al 40% de los que había en 2018. Cayeron en 2019 por las políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se precipitaron por los suelos en 2020 por la pandemia. Será hasta 2024 cuando saquen la cabeza.

Además la nueva Ley del Outsourcing ha lastimado su actividad. Desde el año pasado se planteó su problemática a la STPS de Luisa María Alcalde. Se insistió en un régimen aparte para la subcontratación especializada.

El asunto también se llevó al SAT de Raquel Buenrostro, dado que sin el registro bajo la nueva figura no se pueden realizar deducciones.

Pese a la laguna, la autoridad no cedió lo que ha limitado el quehacer de las constructoras. Por eso varias de ellas se apresten a interponer amparos.

Hasta ahora había resistencia para privilegiar la negociación, pero los tiempos jurídicos están encima, por lo que en breve aparecerán estos recursos con los que el gremio espera operar en mejores condiciones.

Así que la subcontratación aún da de qué hablar.

LIGARA CDMX 3 AÑOS DE ESTANCAMIENTO Y COPARMEX INSISTE





Le platicaba que según estimaciones de Coparmex CDMX que comanda Armando Zúñiga, la economía de la capital se mantendrá estancada en 2022, en línea con el 0.0% del 2021 y tras la drástica caída del 9.0% en 2020. De ahí una serie de propuestas formuladas a Claudia Sheinbaum. Por ejemplo condonar el impuesto sobre nómina a nuevos empleos y aplicar tasa cero al impuesto de hospedaje y espectáculos. Estos no sólo no se aceptaron, sino que por el contrario se amplió la base a esos negocios. También se creó un aprovechamiento para las aplicaciones de servicio de reparto. La ausencia de un plan de apoyo retrasará más la recuperación.

REBOTAN EMPLEOS PESE A ECONOMIA Y EN LINEA PARA 800,000





Ayer el IMSS de Zoé Robledo informó que los puestos de trabajo registrado a febrero llegaron a 20.9 millones, nivel superior a los 20.8 millones de febrero del 2020, antes del Covid. Esto se dio porque en el segundo mes del año se ligó a otro aumento mensual récord de 178,867 empleos. El acumulado bimestral es de 321,138 plazas. Obvio tras el golpe de la pandemia todavía hay un rebote y algo también influye la nueva Ley del Outsourcing. El mercado laboral no es una variable que camine por separado de la economía, y en el arranque del 2022 ni la producción ni la inversión y el consumo han mejorado. Como quiera se avanzaría para llegar a una creación anual de 800,000 empleos formales, según la proyección del equipo económico de CI Banco a cargo de Jorge Gordillo.

COFECE RECHAZA Y SE ABULTAN OBJECCIONES A LEY ELECTRICA





El año pasado la Cofece que preside Brenda Gisela Hernández ya había rechazado la reforma a la ley eléctrica. Ayer su pleno emitió una opinión que envió al Congreso. Se habla de sobrados riesgos de afectación a consumidores y empresas. Con ello las objeciones a la propuesta de Sener de Rocío Nahle se abultan.