Nombres, nombres y... nombres | Fintech por tregua a canje de tarjetas, chips barrera y Banxico-CNBV renuentes

Recién le comentaba de la encrucijada en la que están diversas fintech ya autorizadas como instituciones de fondo de pagos, dada la exigencia tanto de CNBV de Juan Pablo Graf como de Banxico de Alejandro Díaz de León de reemplazar millones de tarjetas.

El gran problema es la falta de semiconductores o chips que enfrenta el mundo, cuello de botella para poder cumplir con la petición.

En los últimos días varias de las involucradas se han reunido con la autoridad. Para las fintech no ha sido fácil, ya que sus interlocutores en la CNBV, muchos son nuevos y pese a su voluntad no cuentan con el expertis de quienes elaboraron la ley y se fueron.

De hecho Banxico ha tomado un papel protagónico en el asunto. Vía el director jurídico Luis Urrutia Corral se exige ceñirse al pie de la letra con al marco legal.

Conforme a ello hay que sustituir 10 millones de tarjetas en lo que resta del año, demanda onerosa que implica un enorme reto logístico, pero que además se juzga, es insalvable, dada la escasez de chips.

Con testimonios se ha probado que este año habrá una carencia de chips para tarjetas en el mundo del 11%, déficit que se duplicará en 2022. La pandemia ocasionó la problemática que se preservará hasta 2024.

Aún así, dada la férrea posición, algunas fintech han buscado tarjetas en otras latitudes. Por ejemplo en Rusia o India. Algo de existencias habría, pero el plástico debe ser certificado ya sea con Visa, Mastercard o Prosa que dirige Salvador Espinosa.

Ese trámite puede prolongarse entre 4 y 6 meses y para mediados de noviembre algunas de esas firmas congelan el proceso por el fin de año y el cierre de libros.

En otras palabras, las fintech están en problemas, más allá de los riesgos que marca la ley si incumplen. De ahí que se solicite una tregua o bien que los plásticos se sustituyan conforme venzan.

Hasta ahora el gobierno federal se mantiene renuente, puesto que es indispensable que este mismo año se cumpla con la exigencia de que las tarjetas queden identificadas al reverso, como un producto emitido por una fintech, que es el quid.

En los próximos días habrá más reuniones y se espera que CNBV y Banxico sean más flexibles. Por lo pronto emisoras de tarjetas en jaque.

“Mejor ejecución” a bolsas no tendrá oposición de AMIB

Tras conocerse el nuevo anteproyecto de “mejor ejecución” para las bolsas de la CNBV de Juan Pablo Graf ya en Cofemer, muchas casas de bolsa no están del todo de acuerdo, porque se estima “va contra la libre competencia” para beneficiar a BIVA de Santiago Urquiza. Pese a ello se observa una mejora frente al ejercicio previo que causó malestar. En ese sentido le adelantó que no habrá oposición por los miembros de AMIB que preside Álvaro García Pimentel. Hay el compromiso con la autoridad de no enviar comentarios y esta última está confiada.

En Canifarma ajuste a ley y mejor abasto de medicinas

Ayer en el primer día de la convención de Canifarma que preside Miguel Lombera González varios de los ponentes coincidieron en tres líneas de acción: modificar la Ley General de Salud para ampliar los servicios públicos, reforzar el primer nivel de atención con graves deficiencias y más presupuesto para infraestructura hospitalaria y el abasto de medicinas. Todo por hacer.

Valida Economía a Tejada como timón de Concanaco

El nuevo presidente de Concanaco José Héctor Tejada acaba de comunicar a su membresía que su designación el 9 de septiembre fue ratificada como legal por Economía de Tatiana Clouthier, esto frente a las impugnaciones presentadas.