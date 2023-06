Nombres, nombres y... nombres | GE Salud viento en popa, 2022 año récord, 2023 mejor y pronto 4° planta en México

A principios del año se concretó la primera escisión de los negocios de GE, en este caso GE HealthCare (GEHC) que preside Peter Arduini. En 2024 seguirá GE Aerospace y luego GE Vernova con lo de energía.

El desempeño bursátil de GEHC ha resultado favorable con 30% de valorización: es una firma de punta en salud con expectativas inmejorables dada la continua innovación. Invierte 1,000 mdd al año en desarrollos.

Además viene más con la inteligencia artificial. Recién lanzó un equipo de resonancia magnética (Air Recon DL) que mejora la calidad de imagen y reduce 50% la exposición.

GEHC México es parte de la zona Intercontinental en donde se agrupó a los emergentes. Encabezada por Elie Chaillot, México es de los que puntea por su dinámica.

Aquí es encabezada por Guillermo Murra, nacido en Torreón. Con 33 es el más joven en su posición.

Esta empresa es líder en férrea competencia con Siemens de Alejandro Paolini y Philips de Jesse Damstra. Manufactura resonancias magnéticas, tomógrafos, ultrasonidos, mastógrafos, Arcos en C, monitores para cuidados críticos, ventiladores, incubadoras, etc.

Pese a la coyuntura en la salud pública, Murra puede presumir ventas récord en 2022 y una expectativa mejor este 2023, sustentada no sólo en la inversión privada, sino en la pública.

Recién colocó 19 equipos de medicina nuclear con el IMSS de Zoé Robledo, pero también ha ganado licitaciones con el ISSSTE.

En el segmento privado hay un “boom”. Los grupos hospitalarios ya se expanden a ciudades medias por la demanda: Ángeles de Olegario Vázquez Raña, Star Médica de Alejandro Martín del Campo, Hospitales MAC de Miguel Khoury, Muguerza de Horacio Garza, Puerta de Hierro, Auna de Luis Pinillos. También las firmas de diagnóstico crecen: el Chopo de José Carlos Pérez y Pérez, Proa que conduce Mario García, por citar algunas.

Murra estima que dicha dinámica continuará, máxime las necesidades en salud.

GEHC México con 3,000 empleados también es un centro de producción con 3 factorías, dos en Ciudad Juárez y otra en NL y de hecho ya planea una cuarta para 2024. Es una inversión estratégica. Más adelante se determinarán los detalles.

Por lo pronto, con crecimientos de doble dígito, bien podría duplicar su tamaño en una década. Viento en popa.





LLUEVEN AMPAROS EN MINERÍA Y VARIOS LOGRAN SUSPENSIONES





Le platico que en los tribunales ya hay cantidad de amparos de empresas mineras contra la nueva ley que las afecta seriamente. Varias inclusive han logrado la suspensión provisional en concreto contra el tajante freno de los nuevos permisos que se tramitaban con fechas previas a las disposiciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el concurso de Economía de Raquel Buenrostro. Pronto se sumarán más.





FED MANTIENE OPCIÓN DE SUBIR TASAS Y EU 1% EN 2023





Se esperaba: la FED de Jerome Powell mantuvo la tasa en EU sin cambio en 5.0-5.25%, tras 15 meses de alzas. Además dejó abierta la posibilidad de un ajuste para julio, en función de la inflación, que se proyecta al cierre del año en 3.2%. Para el avance del PIB de EU este 2023 se ajustó a 1.0% vs 0.4% previo y en 2024 a 1.1%. Obvio el dólar se debilitó y el peso llegó a 17.11, más allá de que la política monetaria de la FED se mantiene restrictiva.





VOLARIS APUESTA ECOLÓGICA Y POR DIVERSIFICARSE DE ASA





La turbosina y el control de la misma por ASA de Javier Villazón, no es la variable más competitiva para la industria aérea. Volaris de Enrique Beltranena ayer anunció un primer paso para diversificarse. Vía una alianza con varios fondos y otras aerolíneas se amarró a un acuerdo de inversión de 50 mdd para acelerar la producción de combustible sostenible, más rentable y ecológico. Volaris garantizó 30 millones de galones.