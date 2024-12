Nombres, nombres y... nombres / Gusano barrenador otro costo de recortes de AMLO, bloqueo de EU unos 350 mdd y urgen plan de fondo

Hace unos días EU anunció el cierre de su frontera con México por la aparición del gusano barrenador, primero en CA y más tarde en Chiapas, con un caso aislado.

El asunto ha generado alarma en el rubro pecuario porque la medida de la USDA de Tom Vilsack podría ser hasta por 3 meses, quizá hasta febrero.

La importación de ganado en pie a fin de año y el primer bimestre significa unas 4,500 cabezas diarias, unos 135,000 becerros mensuales. Si el bloqueo se prolonga por ese tiempo el impacto económico andaría en unos 350 mdd. De ahí lo delicado para un rubro que al año exporta 1.2 millones de cabezas en pie a EU.

CNOG de Homero García de la Llata habla de un cierre sólo hasta el 15 de diciembre. Sería maravilloso, pero no hay claridad. Y es que Senasica de Francisco Calderón si bien implementó cuarentena para lo que viene de CA, no quiso cerrar la frontera sur.

Se corren riegos porque la proliferación del gusano, erradicado desde 1991, es rápida por la movilidad de la mosca que lo transmite vía el ganado.

Curiosamente el epicentro es Panamá, país al que México cedió la estafeta para producir la mosca “macho estéril” que fertiliza a las hembras y que una vez que logran tener a su bebé mueren.

Senasica se rehusó a seguir adelante por la austeridad de Andrés Manuel López Obrador y no hay garantía de que sólo Chiapas tenga el problema. Lo que sí es que junto con la industria urge empujar una regulación de fondo para generar mecanismos continuos de inspección.

La U.S. Meat Export que lleva Gerardo Rodríguez se refiere a la importancia de algo así, ya que el cierre parcial por EU sólo es un “parche” o “curita”. Con un plan más de fondo los resultados, explica el experto, vendrían quizá en tres años y con la colaboración no sólo de México, sino de toda la región porque “éste no un asunto de banderas”.

En la cruzada hay disposición de Comecarne de Francisco Jaraleño y ANETIF de Alonso Fernández. El punto es ser proactivos, dice Rodríguez.

Un obstáculo es el presupuesto acotado para Sader de Julio Berdegué. Como quiera el gusano barrenador es otra arista de los costos de eliminar programas “sobre las rodillas”.

INSISTE CERVANTES EN REELEGIRSE EN CCE Y CMN SIN RUIDO

Resulta que más allá de los dos candidatos que se aprestan a contender por el CCE, en este caso Juan Cortina del CNA y José Medina Mora de Coparmex, el actual dirigente Francisco Cervantes no se resigna a dejar la presidencia e insiste en reelegirse. Su argumento es la excelente relación con Claudia Sheinbaum. Parece que algunos miembros CMN, el exclusivo club de ricos, sí se lo han comprado y lo apoyarían, ya que no quieren ruido con el gobierno y Cervantes se adapta a las mil maravillas. Veremos.

SHCP MAL TINO CON CRUCEROS Y CANCÚN RESERVAS A LA BAJA

Sí, el momento para elevar el derecho al pasajero de cruceros por SHCP de Rogelio Ramírez de la O es pésimo dada la caída del turismo receptivo, pero no había margen frente a la necesidad de ingresos. Sólo un dato respecto a un destino tan importante como Cancún. Para fin de año se estima hay una baja de 160,000 reservaciones vs mismo lapso del 2023.

MÁS DATOS NEGATIVOS Y PESO POCO SOPORTE EN EL MES

Ayer tres datos que confirman el complejo cierre que muestra la economía este 2024 en el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. El indicador manufacturero del IMEF se ubicó por octavo mes en zona de contracción, el crédito bancario a octubre aumentó apenas 0.4% y las remesas volvieron a caer 1.6% en octubre. Banamex de Manuel Romo estima que esa tendencia prevalecerá incluso en 2025. Ayer el tipo de cambio se depreció al iniciar diciembre. El peso se ubicó en 20.39 por dólar spot y en 20.52 ventanilla. Según Banco Base el mes no será nada favorable para nuestra moneda.