Nombres, nombres y... nombres | Integralia: panel de energía en T-MEC alto riesgo, margen fiscal corto y en peligro INE

Ni en lo económico, ni en lo político este 2023 será fácil. La consultora Integralia que comanda Luis Carlos Ugalde acaba de difundir un documento a su clientela en donde enumera los diez riesgos más relevantes en el escenario. Fechado este lunes fue coordinado por el propio Ugalde, Carlos Ramírez y Paulina Creuheras.

Con alta probabilidad se visualiza que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensifique sus embates contra el INE, máxime la salida de 4 consejeros para abril, en este caso Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña.

Los grupos criminales aprovecharán el momento para imponer o extender acuerdos con los gobiernos para operar con impunidad. También se visualiza mayor hegemonía regional de Morena con el triunfo electoral en al menos 2 estados, entre ellos Coahuila y Edomex.

Igual se prevé que AMLO mantenga la promoción hacia la militarización en tareas civiles y que los militares tengan mayor injerencia en la elección del 2024.

La corrupción tampoco desaparecerá y continuarán las prácticas de contratación opacas. Además se intensificarán los actos anticipados de campaña por los aspirantes de Morena y el ejecutivo mantendrá los ataques contra el poder judicial.

En lo económico está la recesión en EU, que pegará a México con menores exportaciones y remesas. Frente a ello el gobierno tendrá menor margen de maniobra, debido a su estrecho espacio fiscal. Por ello las finanzas públicas se tornan más vulnerables.

En la radiografía no pueden faltar las disputas en el T-MEC. Integralia da una alta probabilidad a que EU y Canadá soliciten un panel en energía para el primer trimestre con el sesgo de perder. También está la prohibición al maíz transgénico. Si bien se aplazó la entrada del decreto al 2025, Integralia lo mantiene como asechanza.

Así que mucha incertidumbre.

HASTA 20,000 MDD EL AGUJERO EN CREDITO PARA PYMES

Se calcula que la astringencia crediticia en el año, que impactará en particular a las pymes, significará un agujero de unos 20,000 mdd. Es lo que cubren básicamente los intermediarios no bancarios como las sofomes, ahora con márgenes de maniobra limitados por el enrarecimiento del fondeo. Los miembros de ABM que preside Daniel Becker no necesariamente saldrán al quite. No es su segmento objetivo.

MANTENDRÁN EU Y CANADA PRESIÓN A MEXICO POR ENERGIA

Para la IP queda claro que EU y Canadá no bajarán la guardia en lograr que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ajuste su política energética. Si bien Justin Trudeau y su ministra Mary Ng fueron más vocales al respecto, el asunto también es vital para Joe Biden dado el proyecto regional de semicondutores que se planteó. Como quiera no hay nada escrito, y se cree que la presión continuará con todo en las próximas semanas, antes de proceder más a fondo en el ámbito del T-MEC.

AVANZA MONEX, VIENE ALEÁTICA Y 14 DEJAN LA BMV

Ayer Monex de Héctor Lagos notificó que concluyó la recompra de sus acciones para deslistarse de la BMV que dirige José-Oriol Bosch. En breve se formalizará la operación anunciada en agosto. Pronto deberá reproducirse algo similar con Aleática que lleva Rubén López. Con ello habrán dejado el mercado 14 emisoras: Rassini, Bio Pappel, General de Seguros, IEnova, Santander, Lala, Elementia, Fortaleza, Bachoco y Crédito Real.

AJUSTA BANCO MUNDIAL A 0.9% y SHCP PRESUPUESTO IRREAL

Inicia el año y comenzaron los ajustes a las expectativas de crecimiento del país. Banco Mundial, bajó su expectativa de 1.8% a sólo 0.9% para este 2023. Obvio, a años luz del escenario del 3% que la SHCP de Rogelio Ramírez de la O utilizó en el presupuesto, a todas luces irreal.