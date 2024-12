Nombres, nombres y... nombres / Más presión laboral de EU en T-MEC, Centros de Registro rebasados, abusos y empresas costos disuasivos

Debido a la desconfianza, los datos de inversión y empleo son desalentadores y se observa complicado que puedan mejorar en 2025.

La semana pasada el IMSS de Zoé Robledo dio a conocer los empleos formales a noviembre con una caída real anual del 1%. El acumulado de 619,252 plazas, es menor a lo que hubo en 2009. Banco Base vía el equipo a cargo de Gabriela Siller no descarta que la economía se encuentre en zona de estancamiento o recesión.

De ahí la reunión de Claudia Sheinbaum con el CMN de Rolando Vega para comprometer inversiones. El problema es que con las reformas, dígase lo que se diga, no hay entusiasmo.

Además, siguen las iniciativas para mejorar la vida de los trabajadores con el impacto a las empresas. Alza del salario mínimo del 18.9% con AMLO, más el 12% para 2025, lo que encarece el costo, amén las propuestas de más aguinaldo, reparto de utilidades y jornada de 40 horas. Complicado para las grandes e inmanejable para las pymes.

Y es que también está la presión de los trabajadores con mayor salario. En los últimos años no se les ha retribuido igual. Los sindicatos presionan en los contratos colectivos. Este año aumentos en promedio del 8% y en 2025 quizá sobre dos dígitos.

Para los sindicatos de EU maravilloso que se encarezca la mano de obra mexicana. Con el T-MEC se ha empujado con todo en vigilar la libertad de asociación y negociación colectiva, con el mismo objetivo.

Casi seguro que con los cambios a la Ley Laboral implementados por la STPS de Marath Bolaños no estén satisfechos, máxime que las agrupaciones sindicales apócrifas no se han eliminado y amenazan con crecer.

Y es que con el recorte al presupuesto de la STPS también los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral tienen menos capacidad para manejar el volumen que se presenta. Desde este año se ven rebasados.

En ese estatus muchas agrupaciones han aprovechado para inscribir con datos falsos sus actas de representatividad. Hay diversos casos en estados fronterizos por lo que las empresas han tenido que interponer denuncias penales. En EU se conoce del asunto y seguro lo utilizarán en la próxima reformulación del T-MEC.

De por sí se prevé un endurecimiento laboral con Donald Trump para favorecer la mano de obra de EU, esto de mantenerse el trilateral. Así que escenario complicado.





PIDE ADIGAS REVISAR VARIABLES CON CRE PARA PRECIOS DE GAS LP





Claramente Claudia Sheinbaum mantiene una política de continuidad a la de AMLO en cantidad de asuntos. La verdad pocas variantes. No hace mucho anunció que no liberará el precio del gas LP. Ese tipo de controles no son lo más indicado. A las empresas no les queda mucho margen. La ADIGAS que lleva Tzirancámaro Figueroa acepta la opción de los “precios máximos” pero estima que debe trabajarse con la CRE de Leopoldo Melchi en ciertas variables técnicas para la fijación de los mismos. El punto es beneficiar al consumidor, pero sin desalentar un margen adecuado, máxime la competencia de muchas pymes en el contexto de los grandes distribuidores. El gas LP lo consume 80% de la población. Veremos sí hay receptividad.





BMV SIN ATRACTIVO Y SÓLO 6 FIRMAS SON 51% DE LA OPERACIÓN



La semana pasada la BMV de Jorge Alegría celebró 130 de dicha institución. Muy poco brillo cuando se va en camino del desliste de la 21ª emisora desde 2019, van 7 años sin ninguna nueva oferta y este año el IPC acumula 9.8% de caída. El titular de la SHCP Rogelio Ramírez de la O habló de la falta de profundidad. Enumeró140 firmas listadas, número que no es exacto. Pero más allá de esto, sólo 6 firmas significan 51% de la operación: Walmart, Banorte, América Móvil, GMéxico, Cemex y Femsa, El grueso ni siquiera se mueve y otras están por debajo del 1%. Bolsa sin atractivos.