Nombres, nombres y... nombres | Mejora de PIB 2022 nada que celebrar, se afloja ritmo, 2023 apagado y un lustro perdido

Ayer el INEGI de Graciela Márquez dio a conocer la evolución del PIB al tercer trimestre (3T) con un avance del 4.26%, mejor de lo esperado. De inmediato varias instituciones financieras realinearon al alza sus expectativas para 2022.

Por ejemplo el área económica de Banorte a cargo de Alejandro Padilla elevó su estimado del 2.1% al 2.7% y el equipo de Banco Base comandado por Gabriela Siller situó su pronóstico en 2.5%. Los especialistas de BofA encabezados por Carlos Capistrán también ubican al PIB anual en 2.5% desde 1.9%.

En el brinco del PIB del 3T influyó una baja base de comparación vs el mismo lapso del 2021. También fueron determinantes las exportaciones que crecieron 21.4%, básicamente las automotrices que lo hicieron 7.8%. Banco Base señala que las cadenas de suministro han comenzado a normalizarse. Quizá por lo mismo igual avanzaron las ventas de computación y equipo electrónico.

Además servicios creció en el trimestre 1.2% y 4.4% anual, industria 0.9% y 3.95% y el sector primario 1.8%y 3.5%, respectivamente.

Obvio como dice el refrán una golondrina no hace primavera y el cierre del año ya no será tan dinámico. Banorte subraya que hay señales de desaceleración para el 4T y peor aún, hay coincidencia en un 2023 complejo. Banco Base prevé que el PIB del año que viene sólo crecerá 1.5%, Banorte está en 1% y BofA en 0.0% por la recesión en EU que aflojará exportaciones y remesas.

Aquí por la política pública tampoco se observa una mejora de la inversión que a julio se ubicaba 13.5% abajo del máximo histórico de julio del 2018. Con tasas que llegarán al 11% y una demanda constreñida, tampoco puede esperarse un rebote del crédito, y el consumo se mantendrá afectado por la inflación que cerrará 2022 por encima de 8% y en 2023 arriba del 5%. Sume la precarización salarial y la gran informalidad.

En ese sentido, poco que celebrar, máxime que ni siquiera el tamaño del PIB del 2019 se ha recuperado y lo hará hasta 2023. En otras palabras 5 años perdidos.

GUTIÉRREZ EN ECONOMÍA APUNTA COMO EL CONTACTO PARA MINERÍA

Le platicaba del hilo de comunicación que se interrumpió en Economía tras la salida de Efraín Alva Niño titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas. Para CAMIMEX de Jaime Gutiérrez se había convertido en un buen interlocutor para mejorar el entorno de esa alicaída industria. Ahora habrá que empezar de cero. Aunque no hay un nombramiento en forma se habla de que llegará a esa posición Rosa María Gutiérrez Rodríguez. Con Raquel Buenrostro era la Administradora General de Evaluación en el SAT.

EN CARTA PORTE SÓLO 67,000 USUARIOS Y PIDEN AL SAT BLINDAR

Aunque la Carta Porte, que básicamente es un CFDI con 71 requerimientos está vigente desde enero, su utilización por el transporte aún es acotada. Y es que el SAT que lleva Antonio Martínez no ha querido blindar mucha información sensible, máxime la inseguridad. Amén del transporte, el IMCP que preside Laura Grajeda ya ha hecho el planteamiento. De ahí que apenas 67,000 usuarios estén al corriente. No es nada frente a un universo de 14 millones de contribuyentes obligados. El problema es que para enero ya habrá sanciones.

“PRONTO PAGO” CONSENSO Y EN ESPERA DE LLEGAR AL PLENO

Aunque ahora la prioridad es el Paquete Económico, se cree que en este mes se tenga ya el turno de la mesa directiva para subir al pleno la iniciativa de “Pronto Pago” que impulso Carlos Noriega y que incomodó en su momento a Concamín de José Abugaber y la ANTAD de Vicente Yáñez. Las pymes se beneficiarían con plazos no mayores a 45 días y 60, en casos extraordinarios. Ya hay consenso.