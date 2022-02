Nombres, nombres y... nombres | Minería apagada en 2022, presionan SAT y UIF e inversión sexenal abajo de 20,000 mdd

Con todo y que la actividad económica rebotó en 2021 lo que condujo al PIB anual a crecer 5%, el rubro industrial no ha dado pie con bola incluso con retrocesos mensuales como fue noviembre.

Pronto el INEGI que comanda Graciela Márquez dará a conocer el dato del último mes del año. No hay optimismo, máxime el pésimo desempeño de construcción, generación eléctrica, y no se diga minería.

Esa industria de por sí viene en picada desde el 2014. Luego de un tropiezo del 2.4% en 2020 por la pandemia, mejoró marginalmente el año pasado, máxime la cotización de la mayoría de los metales.

Sin embargo está a años luz de sus mejores tiempos y ya ni decir del 2018. Este 2022 tampoco pinta mejor y las inversiones permanecerán en el rango de 3,500 mdd, puesto que su circunstancia es compleja.

Claramente continuará su satanización durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En congruencia Semarnat con María Luisa Albores no modificará su política de falta de permisos. De hecho dada la caída de proyectos hay menos solicitudes.

El clima laboral también se ha enrarecido con la presión de líderes apoyados por la agrupación de Napoleón Gómez Urrutia. Tampoco ha disminuido la inseguridad. En Zacatecas a cargo de David Monreal los grupos criminales están desatados. Agregue que la negociación cúpula se ha debilitado. CAMIMEX que preside Jaime Gutiérrez ha asumido un rol más cauteloso, ya que además el propio SAT de Raquel Buenrostro y la UIF de Pablo Gómez han arreciado la presión hacia muchos de los grandes grupos. De ahí que haya temor.

Sume las apreturas financieras de las medianas y pequeñas empresas, el avance de la minería informal y la amenaza de la reforma eléctrica en el Congreso.

En ese sentido la minería enfrenta verdaderos aprietos y las consecuencias del actual entorno se verán al terminar el sexenio con una inversión que difícilmente rascará los 20,000 mdd y que sacarán a México del grupo de naciones más atractivas para invertir en ese negocio.

Así que la minería de capa caída.





CONVOCATORIA AYER EN EL CCE Y DECIDIRÁN LAS BASES





Lo dicho la sucesión en el CCE, ya en proceso, no será sencilla. Ayer se publicó la convocatoria electoral y los dos candidatos tendrán hasta el 28 de febrero para hacer campaña. Algunos organismos que empujan a Francisco Cervantes presionaban para de una vez decantarse. Hasta se llegó a filtrar que Bosco de la Vega se retiraría. Obvio no es el caso. Lo que sí es que algunos grupos que lo apoyan presionaron para hacer proselitismo a fin de que sean las bases de los organismos quienes decidan y no sólo sus dirigentes. De otra manera la democracia sería ficticia como sucedió en su momento con la imposición de Carlos Salazar desde el CMN. Nada escrito.





BOFA: TASAS EN 7.25% EN 2022 Y 8.25% EN 2023





Propios y extraños están convencidos que mañana Banxico elevará la tasa de interés 50 puntos base, con lo que esa variable de referencia trepará al 6%. Lo curioso es que ayer en una nota del Bank of América que suscribe Carlos Capistrán se prevé que en la decisión habrá unanimidad, mientras que GBM que lleva José Antonio Salazar contempla un fallo dividido. Como quiera BofA pronostica para fin de año una tasa en 7.25% y hasta de 8.25% en 2023.





FIBRA UNO OTRA VEZ EN EL LISTADO DEL ESG DE S&P





Resulta que Fibra Uno de André El-Mann y que lleva Gonzalo Robina fue incluida por S&P en su listado “The Sustainability Yearbook 2022”. Es el segundo año al hilo. En ese espacio la calificadora reconoce a las empresas que empujan el desarrollo en el ámbito ESG a nivel global.