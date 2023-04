Nombres, nombres y... nombres | Regresa “fast track” para Ley Minera, quizá cambios y en puerta amparos y lío en T-MEC

Como le anticipaba el cabildeo para la minería ha resultado difícil: todavía ayer antes del mediodía se festinaba una tregua que según esto había conseguido Adán Augusto López de Segob para llevar el asunto a fin de año, pero más tarde hubo marcha atrás.

Fuentes ligadas al Congreso confirmaron que nuevamente la intención es llevar al pleno la iniciativa este jueves para dar espacio a que el Senado lo avale la próxima semana.

Según esto se harán cambios conforme a ciertas inquietudes formuladas por Camimex de Jaime Gutiérrez, pero quizá no todos los deseables. Claramente los grupos más radicales vs la minería presionaron, por ejemplo Semarnat de María Luisa Albores.

Quizá Raquel Buenrostro de Economía pudiera ser más receptiva dado el riesgo para las cadenas productivas de 70 ramas manufactureras por el abasto de materias primas. El propio Estado pondrá en jaque ingresos fiscales por 70,000 mdp y están en riesgo 417,000 empleos directos en 212 municipios.

La iniciativa como está paralizará la inversión por la eliminación del concepto del terreno libre para que el Servicio Geológico de Flor de María Harp sea la que reparta, lo que va contra de la esencia del negocio.

Además se prohíbe la transferencia de concesiones, éstas no podrán otorgarse en garantía lo que cierra la puerta al financiamiento y sólo se entregarán vía concurso. Igual su vigencia pasa de 50 a 15 años, prorrogables una sola vez, sin garantía de obtenerla. Los avales para el agua únicamente serán por 5 años, sin sincronía.

En el colmo la concesión sólo será para una sustancia. Si es para oro, nadie sabe que pasará con las otras materias primas que de forma natural hay en un yacimiento. Además si se incumple es causal de revocación.

Más allá de los posibles ajustes, expertos no descartan amparos que quizá lleguen a la SCJN de Norma Piña Hernández y hay causales para otro lío en el T-MEC. Así que panorama sombrío.

CIERRAN EN SÍ VALE CASO DE ACOSO POR FALTA DE EVIDENCIAS

Y respecto al acoso sexual en Sí Vale que lleva Anne Bouin le platicaba que Grupo Up le dio la mayor atención al asunto vía el equipo de recursos humanos de la firma mexicana. Según esto el problema es que un gmail anónimo ya no tuvo respuesta y otro correo recibido no pertenecía a un empleado. De ahí que el caso se cerrara. Sin embargo otras fuentes, una de ellas con identificación de ejecutivo fue explícita en situaciones que involucraban a Gaetan Chauderlot, timón de América.

APUESTAN A QUE RODOLFO SÁNCHEZ GANE ELECCIÓN EN CAM-SAM

El 26 de abril habrá elecciones para el periodo 2023-2025 en el Colegio de Arquitectos de la CDMX y la Sociedad de Arquitectos (CAM-SAM). Suena como ganador Rodolfo Sánchez Zaragoza, dada su trayectoria en la IP y el gobierno. Tiene también propuestas como crear una bolsa de trabajo empresarial.

MÁS VINCULACIÓN E INICIA HOY FERIA DEL EMPLEO EN IZTAPALAPA

Mañana se realizará la “Feria de Empleo” que organiza la Asociación de Empresarios de Iztapalapa que preside Rubí Sánchez. La dirigente tiene entre sus objetivos afianzar la vinculación de los planteles educativos con las necesidades de las compañías. También se empuja fuerte el emprendimiento en esa demarcación con 85,446 unidades económicas y un millón 835,000 habitantes.

VEOLIA ENCUESTA Y AQUÍ 64% POR ENFRENTAR CAMBIO CLIMÁTICO

La francesa Veolia de Arnaud Penverne realizó un muestreo global con el apoyo de la firma de investigación Elabe para conocer la percepción respecto al cambio climático. Se levantó el sentir de 25,000 personas. Aquí 89% opinó que el origen de la problemática es humano y 64% consideró que los costos para el orbe serán mayores a las inversiones que se necesitan para mitigar. Veolia tiene 35 años aquí.