Nombres, nombres y... nombres | Reto crecer más aprisa, mayor inversión a infraestructura y nota México sin riesgo: Fitch

Pese a la economía continua su recuperación postpandemia, sin ser afectada por una recesión en EU, y crecerá entre 2.5% y 2.6% este 2023, hay enormes retos a superar.

Simplemente la mejora salarial. Los aumentos al mínimo no han alcanzado al resto de los segmentos incluido el de profesionales. Si bien el consumo ya recobró el nivel prepandemia, tendrá lógicamente un freno. Banco Base con Gabriela Siller hace ver también que el ingreso per cápita está rezagado 2.25% vs 2018.

Igual la inversión todavía está a 4.90% del máximo histórico de julio del 2018, ya que después vino una contracción con Andrés Manuel López Obrador.

Fitch que comanda Carlos Fiorillo prevé un avance del PIB del 2.5% para México: combina con la mejora del mercado laboral, inflación a la baja, remesas en ascenso y finanzas públicas estables.

La piedrita es Pemex de Octavio Romero cuya operación no es halagüeña. Fitch da por un hecho que continuará a futuro la ayuda gubernamental. Pese a ello la nota país en BBB- con perspectiva estable y que rasguña el grado de inversión, no deberá verse afectada, señala el propio Fiorillo.

Lo que sí es importante para recuperarla, remarca el experto, es que México pueda crecer más aprisa, a nivel de otros emergentes como India, Corea o Taiwan. Además debe aumentar la inversión en infraestructura, por ejemplo la eléctrica, amén de garantizar el Estado de derecho, acotar la inseguridad y facilitar un adecuado clima de negocios.

Ese marco también es nodal para aprovechar el “nearshoring”. Fiorillo expone que el BID estima un potencial de 64,000 mdd para AL, de los cuales México puede capturar 50%.

Respecto a 2024 con elecciones en México y EU, Fiorillo pondera que esos procesos irremediablemente generan volatilidad. El punto estará en ver la capacidad que tienen las instituciones para enfrentar escenarios adversos. Como quiera no deberá afectar la calificación soberana. Más bien el reto será económico con EU, que caminará más lento con el impacto al país.

Así que el desafío crecer más rápido.

PAGA CRÉDITO REAL 2,300 MDP A NAFIN Y BONISTAS EL PENDIENTE

La noticia es que Crédito Real de Ángel Romanos dio otro paso en firme en su proceso de liquidación, al finiquitar su adeudo por 2,300 mdp con Nafin de Luis Antonio Ramírez tras larga negociación de por medio. Sólo faltan los tenedores de papel quirografario. También se camina y hay un preacuerdo. La empresa debe ir a concurso para migrar todos los bienes a un fideicomiso con lo que los acreedores recuperarán un buen tramo de su deuda, a razón de 15 centavos. El problema es que los abogados de los bonistas llevan 9 meses sin actuar, lo que se presta a muchas conjeturas. Quizá un empujón de SHCP de Rogelio Ramírez de la O ayudaría.

BNP VENDE AL FIN SU SOFOM CETELEM Y LA COMPRA INBURSA

Recién le platicaba de BNP Paribas con respecto primero a la salida de Francisco Hernández director de su banco y luego del proceso de desinversión de su sofom especializada en crédito automotriz. Ayer se informó que el comprador fue GFInbursa de Marco Antonio Slim. El monto de la transacción por el 80% del capital no fue revelado. Cetelem tiene una cartera de 47,000 mdp.

CELEBRA HOY TV AZTECA 30 AÑOS Y AIRE FRESCO CON SU LLEGADA

TV Azteca cumple hoy 30 años, luego de que el 2 de agosto de 1993 Ricardo Salinas Pliego ganó la licitación por Imevisión que era del Estado. Auténtico aire fresco para la televisión mexicana ya que empujó la competencia con nuevos contenidos e inclusive un esquema disruptivo para vender publicidad. Innovó en telenovelas, deportes y no se diga espectáculos. No hace mucho asumió Benjamín Salinas con la apuesta de no bajar la guardia en un entorno aún más complejo. De manteles largos.