Nombres, nombres y... nombres | Revela Invested gris fotografía de cultura financiera: nulo ahorro, alta deuda y estrés

Un añejo problema del país es la deficiente cultura financiera. Si bien muchas instituciones sacan raja, a la postre al mejorar esa herramienta se podría ensanchar el tamaño del mercado y acrecentar el estatus quo de las familias.

Para ayudar en este terreno en 2019 surgió Invested. La fundó Christian Hauswaldt quien en su quehacer por la banca pudo corroborar las debilidades en el conocimiento de la clientela.

Si en EU el acaudalado Warren Buffett daba cursos, por qué no replicar el ejercicio en una misión a la que se sumaron Anuar Jacobs, Roberto Rodríguez, Jaime Martí y Nadia García, todos ex Actinver. El punto es capacitar y luego guiar a los interesados a invertir.

Con la guía de Bienestar Financiero ya se ha abierto camino con 30 de las principales 100 empleadoras del país. A las propias compañías les interesa reducir la angustia laboral, bajar la rotación y aumentar la productividad.

Invested acaba de concluir un primer sondeo para plasmar con datos la realidad. Con el apoyo de Vanguard de Juan Hernández, AON comandada por Moisés Pérez Peñaloza y AMEDIRH de Mauricio Reynoso echo mano de una muestra de 1,555 empleados del sector formal con 37 años en promedio.

La foto no es halagüeña. Los empleados pasan en promedio 14 horas y 51 minutos al mes evaluando como mejorar su situación. Obvio roban espacio a su actividad profesional.

Y es que 53.76% de los consultados tienen como principal preocupación el tema del dinero, incluso por encima de la salud con 32.7%.

Vaya 59.74% ni siquiera tiene completo conocimiento de su ingreso si se incluyen prestaciones, 51.25% no sabe en lo que se le va la quincena y 18.9% destina más del 50% de su ingreso mensual a pagar deudas.

Obvio 31.70% no ahorra, 17.62% no tiene objetivos para mejorar y 31.70% no aporta ni un solo centavo para su retiro, que por cierto se visualiza a los 60 años.

Aún más triste: 72.22% ni siquiera tiene asesoría de cómo invertir para mejorar.

Así que todo por hacer.

MONEX LIBERADO EN LÍO FISCAL DE SÍ VALE Y HASTA 2023

El problema fiscal de Sí Vale que dirige Gerardo Yepez data del 2004 cuando era Prestaciones Universales y pertenecía a los autoservicios. Monex de Héctor Lagos heredó el conflicto 2 años antes de vender, o sea en 2011 cuando el SAT fijó un crédito fiscal por 9,477 mdp. Al desinvertirse Up determinó a Monex ciertas condiciones con respecto al asunto. Expertos estiman sin embargo que técnicamente la firma financiera ya quedó liberada desde el momento en que el Tribunal Fiscal falló contra el SAT. Ahora Raquel Buenrostro inició “un segundo acto fiscal” cuyo derrotero podría ir hasta mediados del 2023. De ser así vaya que se dificulta el objetivo de vender que tiene la francesa Up que comanda Youssef Achour.

LANZA AFORE PRINCIPAL TRASPASOS VÍA EL CELULAR Y 80.9 MDP

Resulta que Principal Afore que lleva Josemaría Bolio acaba de lanzar una útil herramienta para facilitar a los trabajadores cambiarse de administradora. Qué mayor facilidad que hacerlo por el celular. El auto traspaso se suma a otros servicios como la consulta de saldo, fruto de un esfuerzo de digitalización que ha implicado una inversión de 80.9 mdp en el último año.

DEJA OCHOA CRÉDITO REAL EN MEDIO DE REESTRUCTURA

Tras algunos ajustes en su consejo, Crédito Real que preside Ángel Romanos anunció el relevo de Carlos Ochoa como director general. Pieza clave en el crecimiento de la sofome, fue ya reemplazado de forma interina por Felipe Guelfi flamante cabeza de la dirección de transformación. Crédito Real debe negociar un pasivo en dólares por 1,900 mdd y otro en moneda nacional por 25,000 mdp.