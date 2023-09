Nombres, nombres y... nombres | Ruido político freno a inversión 2024, cuesta arriba premisas SHCP y EU-TMEC otro obstáculo

El Paquete Económico 2024 que presentó Rogelio Ramírez de la O, titular de SHCP, no trajo demasiadas sorpresas, incluido el pesado lastre de pensiones y los programas asistencialistas por 1.9 billones de pesos (bdp), 22% del gasto total.

Sólo la pensión para adultos mayores significará 465,000 mdp, todo lo cual se suma al costo financiero que se disparó casi 12%. Hablamos de 1.3 bdp.

En materia de crecimiento, SHCP fue más conservadora que en el documento de hace un año, ya que lo estima entre 2.5%-3.5%, idéntico a su última proyección relacionada con el avance del PIB de este 2023.

Para la inflación es ligeramente más optimista que el mercado, con 3.8%, y las tasas están sobre 9.5%, el dólar en 17.60 pesos, y el petróleo en 56.7 dpb, en línea.

Este año el equipo económico de Andrés Manuel López Obrador puede presumir que acertó. La verdad hubo suerte porque no se presentó el enemigo a vencer que era la recesión en EU.

En 2024 podría suceder algo parecido, si nuestro socio logra controlar la recesión, máxime que vienen elecciones y Joe Biden hará hasta lo imposible para evitarla o que al menos tenga un impacto leve.

También para AMLO repetir un avance del PIB del 3.0% sería maravilloso, pero igual aquí habrá elecciones y hay amenazas que podrían modificar la historia. Simplemente, el ruido político electoral en EU con México como flanco, como sucedió con Donald Trump. Sume las controversias en el T-MEC.

Cualquier afectación al equilibrio geopolítico global podría modificar el derrotero de la inflación, las commodities y el precio del dinero, con lo que la economía se movería a otro ritmo.

Aquí hace un par de meses nadie visualizaba ninguna dificultad para Morena. La aparición de Xóchitl Gálvez modificó la radiografía. Veremos que sucede con Marcelo Ebrard. Como quiera habrá ruido. Sólo imagine si en un hipotético escenario Gálvez ganara. ¿Lo reconocería AMLO?

Por lo pronto, sabemos que en estas épocas la inversión se retrae -más allá de las obligadas reinversiones de las empresas-, en un país con enormes carencias.

Así que cuesta arriba que SHCP corra con la misma suerte.

FALLO EN SCJN A MINERAS VS CAMBIOS A LEY HASTA 2024

Le platicaba que las firmas mineras encajadas en Camimex de Jaime Gutiérrez han caminado en sus amparos contra los ajustes a su ley y otras afines que impulsó Andrés Manuel López Obrador. El expediente ya llegó a la SCJN y la tesis fue turnada al ministro Alberto Pérez Dayán. Para esa industria el asunto es neurálgico. Sin embargo se observa cuesta arriba un fallo antes de fin de año. Quizá habrá que esperar hasta principios del 2024.

PRESUPUESTO PARA 2024 AL CAMPO MÁS DE LO MISMO

Y tampoco para el campo el proyecto de presupuesto 2024 traerá mejoras. Nuevamente subsidios para pequeños productores de granos, asistencialismo que no promueve productividad, y en general, dice el GCMA que comanda Juan Carlos Anaya, acciones insuficientes para incrementar la producción de alimentos. No hay una red de seguridad en comercialización de granos, tampoco para exportación, el agua no es prioritaria, Segalmex tiene más dinero pero sin efectividad, y no hay recursos para sanidad e inocuidad. Más de lo mismo.

PRONTO PARLAMENTO ABIERTO DE AMAVe POR INICIATIVA DE MORA

En los próximos días la AMAVe que preside Mauricio Medina organizará un Parlamento Abierto para discutir la iniciativa ya en el Senado vía Lilly Téllez, para tratar de agilizar la recuperación de unidades arrendadas en mora. Para dichas empresas es un viacrucis. Recobrar una unidad de un cliente que no paga es otra arista la impunidad. Un juicio civil puede tardar hasta 2 años. No será sencillo avanzar. Hay todo el apoyo de AMDA de Guillermo Rosales y Anpact de Miguel Elizalde.