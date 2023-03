¡Nuevo hospital!...

¡Finalmente entró en operación! Es el nuevo, que sustituye al añoso Hospital General de Tlaxcala; se ubica en el área de Tepetomatitlán; edificio anterior al que médicos y enfermeras aún le lloran, porque ahí dejaron gran parte de su vida profesional. Ahí se forjaron generaciones de médicos y enfermeras. ¡No puede ser menos!, fueron setenta y cinco años de servicio público, a donde arribaban ululantes ambulancias, acarreando urgencias para la atención de consultorio o quirófanos. En los últimos meses, la vieja instalación brindó una atención oscilante, entre lo posible y lo deficiente.

Disfuncionalidad propia de “quien se muda de casa”; instalaciones finalmente ocupadas el lunes veintisiete de febrero, en que el personal se presentó “bañadito”, batas almidonadas y crujientes y todos ellos como verdaderos “muñecos”. ¡no era para menos!, estrenaron un hospital que en su tipo es número uno en el país. Equipamiento, oficinas administrativas, camas, quirófanos, instrumental y aparatos de la ciencia médica nuevos y flamantes. De última generación. Unos dos días para ordenarse. Talvez un mes para superar las deficiencias: esperar autorizaciones de COEPRIST, desempacar instrumentos al cien, algunos drenajes no funcionan, suplir deficiencias de personal, estacionamientos, ventiladores, etc…. Para brindar la debida atención a los pacientes. Se llega así a la conclusión de una instalación de salud desde hace tiempo reclamada. La verdad, es que mucho debemos a las instalaciones anteriores. Aunque antiguas, en su tiempo atendieron urgencias y casos de salud como la Covid-19.

Debe reconocerse que el personal hizo lo imposible para solventar con un equipo escaso y anticuado. En urgencias, por ejemplo, los pacientes aguantaban en camillas y en los pasillos y sus familiares, para estar pendientes, hasta tiendas de campaña instalaban en las afueras. Ahí se forjaron cirujanos que ahora gozan de merecido prestigio; “manos diestras” que en una sola mañana practicaban tres o más intervenciones; que desarrollaron destrezas admirables. Desplegadas en ámbitos deficientes y en jornadas extenuantes. Lo “nuevo” demuestra que la voluntad política cuando quiere puede y fue ella, quien decidió atender a su pueblo con estos equipamientos. Lo moderno y amplio, brindará una humanizada atención.

El mérito es de la administración estatal anterior y la presente. Entre ambos propiciaron esa obra imprescindible. Bien por los dos, que haciendo a un lado odios y rencores, no heredaron “elefantes blancos” o “periféricos inacabados”. Mientras los tlaxcaltecas nos debatíamos en la necesidad de una inaplazable atención de calidad. Con este nuevo hospital, se está en vías de un servicio de primera categoría, para este pueblo que ha aprendido a diferenciar entre hospitales privados --inalcanzables para muchos presupuestos-- y los servicios públicos ahora modernizados. Pero no hay que olvidar para seguir en este orden ascendente, de las “cosas buenas”, que “la mona, aunque se vista de seda, mona se queda” y que “el habito no hace al monje”. Un hospital es solo un edificio, solo instalaciones. Lo que lo llena y distingue es la calidez humana que se entrega en el servicio.

Lo nuevo y plausible debe esencialmente acompañarse de una vocación diferente que todos los participantes de la institución adopten y prodiguen. Porque es cierto, también ha existido despotismo, incomprensiones, desatenciones, burocratismo y hasta corruptelas. Contrabando hormiga de medicamentos, pirateo de pacientes que iniciaban en consultorios públicos y terminaban en quirófanos privados. Engordando cuentas bancarias de especialistas. Ingresos muy merecidos por sus conocimientos y estudios, pero que con ello traicionan la vocación de un servicio público que debe ser desinteresado. Pero en este vario pinto escenario, lo positivo supera con creces a lo criticable. Debe operar ahora un cambio de mentalidad. Ahí también deberemos estrenas “chip”, para que lo flamante no desmerezca frente a lo reprobable. Por ahora, debemos felicitarnos por contar con una instalación que debió haber llegado desde hace mucho. “Enhorabuena para todos nosotros”. La felicitación social para médicos y enfermeras que, por cierto, celebraron con mixiotes y mole el acontecimiento, comiendo con su gobernadora.