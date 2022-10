Octubre rojo

Ni una semana ha pasado y octubre ya es considerado por las autoridades como el mes más crítico en materia de seguridad, en lo que va del año.

Bastaron tres días para que la percepción de que Tlaxcala es el estado más seguro del país se viniera abajo.

Los discursos se desvanecieron al imponerse la necia realidad y ser encontrado un hombre asesinado en una vivienda de Tlaxco la madrugada del 1 de octubre.

Dos hombres más fueron hallados acribillados la mañana del domingo 2 en Texoloc y un tercero con el “tiro de gracia” en Nopalucan.

La misma noche del domingo tres sujetos fueron rescatados de ser linchados por una turba enardecida de Nopalucan, al descubrirlos en flagrancia al intentar cometer un violento robo.

El caso que más llamó la atención fue el ataque a quemarropa en contra de dos jóvenes al momento de descender de un vehículo para ingresar a un centro nocturno de Chiautempan.

La agresión ocurrió a escasos 200 metros de las oficinas policiacas del lugar y, pese a ello, hasta hoy no hay detenidos y las líneas de investigación son confusas.

Las víctimas Marco Antonio N. y Roberto N., ambos de 31 años de edad, se encuentran graves de salud al recibir impactos en el tórax, mientras que el guardia de seguridad Edgar N., de 29 años, está fuera de peligro al registrar dos balazos en el brazo derecho.

No habían transcurrido ni 12 horas del ataque en el bar “La Frontera” cuando Iván N., de 21 años, fue baleado y abandonado maniatado en la ciudad capital.

El común denominador en la mayoría de casos fue el uso de armas de fuego y por eso más de uno se pregunta de qué sirven las campañas de canje que en estos días impulsan la 23 Zona Militar y el Gobierno del Estado.

Pero no solo eso, cada vez más se confirma que seguir la línea dictada desde Palacio Nacional de nombrar a militares al frente de las corporaciones de seguridad no da resultados, pues el general Raúl Ruiz García nomás no da una.

ARMADOS Y PELIGROSOS

Y ya que hablamos de hombres armados, un chiste de mal gusto resultó la vaga explicación que dio el alcalde de Hueyotlipan, Luis Ángel Roldán Carrillo, al ser descubierto con pistolas y escopetas por policías estatales.

Al tratar de lavarse la cara tras su detención, el munícipe salió más que ensuciado porque él y sus gobernados saben de qué pie cojea.

Queda claro que el problema no es la buena o mala integración de una puesta a disposición, sino la voluntad de la FGR para hacer su trabajo sin distingo y sin intere$e$ políticos o económicos.

Ahora se entiende a qué se refería el delegado Rafael Contreras Labra cuando dice que la FGR ha disminuido el número de puestas a disposición, pues simplemente no las admiten al argumentar fallas en el control de detención.

¿O usted sí creyó el cuento de que el alcalde Luis Ángel Roldán fue a defender el robo de elotes de sus paisanos como buen samaritano que es? Sinceramente yo no.

HAY TIRO

El tiro está cantado al interior del Sindicato “7 de Mayo”. El inhabilitado Edgar Tlapale y el bloque de burócratas que representa lanzó un reto al grupo de Pedro Erazo y Guadalupe Rodríguez: medir sus preferencias en una nueva elección para dar fin al conflicto que tiene entrampados a ambos grupos.

La propuesta es que las planillas Verde, Café, Azul y Naranja participen en una nueva elección y, de una vez por todas, den por terminado el conflicto, pero así como se observa, se ve difícil que los “Erazo” acepten la propuesta.

Por cierto, se sabe que la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros ha decidido dejar sola a su comadre Guadalupe Rodríguez en el propósito de que ocupe nuevamente la dirigencia del “7 de Mayo”, pues las violentas protestas han pegado en lo que más impacta últimamente a su gobierno: su imagen ante la sociedad.

COLOFÓN

Por donde se le vea, la agresión a la alumna del CBTA 134, en Tetlanohcan, es indignante y debe ser sancionada para no contribuir al clima de impunidad que impera en Tlaxcala.