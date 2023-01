Otra buena, buenísima de la Suprema Corte

“Cosas veredes” expresión que implica perplejidad o sorpresa por cosas que ocurren a nuestro alrededor y que son, por su naturaleza, difíciles de creer. Así vivimos en nuestro México lindo y querido. En esta ocasión, aunque lo pongas en duda, lector, lectora querido, te comparto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que defendiera los Derechos Humanos, pero de…¡agresores de mujeres, niños, niñas y adolescentes! ¿no me crees? Ahí te va, así como suena.

Comenzó con la determinación de la sociedad civil y el activismo de varias colectivas feministas lideradas por las siempre admiradas Yndira Sandoval Sánchez y Patricia Olamendi, entre muchas otras, para que se legislara la Ley 3 de 3 contra la violencia “ningún agresor en el poder” en todo el país; y, el estado de las permanentes buenas noticias, Yucatán, escuchó y se puso manos a la obra.

El 12 de agosto de 2022 se publicó en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el decreto 534/2022 por el que se reforma la Constitución local en materia de violencia de género y deudores alimentarios, pues prohíbe la asignación de candidaturas y puestos públicos para personas agresoras que: sean deudores alimentarios, tengan antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio.

Cortito: la Ley prevé aplicación para acceder a los cargos de presidente (a) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, titular de dependencias o entidades que integran la administración pública del estado, así como para ser postulado a una candidatura partidista o independiente.

La Ley fue aprobada por unanimidad, ¡bravo por las y los diputados yucatecos! y promulgada con bombo, platillo y total apoyo por el ejecutivo estatal, ¡bravo por el gobernador Mauricio Vila!

Pero (siempre hay un pero), a nadie en el festejo de la promulgación de tan esperado y justo ordenamiento legal y sus reformas derivadas, se le ocurrió que la CNDH diría como el filósofo de Juárez: que no y que no, e interpondría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandando la invalidez de las reformas a las que la Ley obligó para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Partidos Políticos; y, del código de la Administración Pública, todas del estado de Yucatán.

¿Qué diantres argumentó la CNDH? el derecho humano al trabajo consignado en el artículo 5º de la Constitución Federal, pero claro, solo considerando la primera parte del primer párrafo, que a la letra dice: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. Sin embargo, el mismo párrafo en su segunda parte indica que “el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse…o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. ¡Pues vaya! si agredir mujeres o no dar sustento a sus hijos e hijas no es ofender los derechos de la sociedad, no entiendo nada ya. La siguiente pregunta es: ¿para quién o quiénes tenía dedicatoria de defensa a ultranza la politiquería esa de la CNDH?

El caso es que el pleito llegó a la SCJN y el más alto tribunal de la patria, con la aguerrida, intachable e inatacable ministra presidenta Norma Piña al frente, para beneplácito de la lógica, la congruencia, la legalidad y el decoro, la Corte “dio palo” a la CNDH y validó los preceptos de la Ley 3 de 3. En el argot taurino se diría: ¡petardo de la CNDH!

Yucatán nuevamente es pionero y se pone a la vanguardia en materia de derechos en favor de la mujer, las niñas y los niños. ¿Para cuándo Tlaxcala con la 3 de 3? ¡zas! Podrían rodar cabezas. En fin, por lo pronto, otra vez una buena, qué digo buena, ¡buenísima! sentencia de la Suprema Corte! ¡Enhorabuena!