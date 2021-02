Es sorprendente cómo se han multiplicado los partidos políticos, unos los han hecho con el propósito de ganar un puesto público a través del voto ciudadano, sin embargo, eso acaece siempre y cuando puedan ganar N números al adversario. En la historia política de nuestro México ha habido épocas de hace cien años, de presencia de muy notorio existe un partido prominente más que otro, y señalamos a lo que fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que durante mucho tiempo gozó de la hegemonía, por ello ostentó durante cruatrienios y sexenios el poder político de la nación.

Durante su “reinado”, estuvieron presentes presidentes con buena actuación de acuerdo a las circunstancias que operaron en los gobiernos señalados como revolucionarios. Posteriores cambios de rumbo la política de gobiernos dominantes como el PRI, y el pueblo empezó a pedir más democracia, ello con el propósito de mejorar a sindicatos que estaban dominados por el ejercicio, por ello los gobiernos reacios al cambio solicitado por el pueblo trabajador. Esa lucha generó muchas víctimas y quienes protagonizaron esa lucha fueron estudiantes universitarios y politécnicos, sin embargo poco a poco el gobierno fue cediendo en las demandas, justas al fin; del pueblo estudioso en apoyo a trabajadores subyugados. Sin embargo, el partido en el poder fue irrumpido por personajes valientes y decididos para romper con los viejos vicios de los llamados “democráticos”, de verdadera imposición del poder indebido y entonces varios partidistas oficiales entre ellos Lázaro Cárdenas (hijo) y Porfirio Muños Ledo, fundaron otro partido con fuerza políticas que abandonaron al imperante PRI. Se hace notar que el naciente partido PRD (Partido de la Revolución Democrática), hizo el esfuerzo por crear una fuerza política de izquierda, la que desde luego; no permitió el partido en el poder. A pesar de ello el PRD ganó posiciones significativas en las cámaras legislativas hasta tratar de llegar a la conquista de la Presidencia de la República, pues a la fecha el PRI se encontraba desprestigiado por su administración pública, lo que permitió a los líderes del recién formado partido de izquierda poder apoderarse mediante el voto ciudadano del poder Federal de la Nación. Esfuerzo loable que hizo el partido recién fundado no logró por intervención del Gobierno en el Poder mediante el acostumbrado fraude electoral. Sí exhibieron a Lázaro Cárdenas como perdedor, y… una vez más el poder era arrebatado al pueblo mexicano.

Bueno… ¿El partido formado para mejorar las condiciones socioculturales de México, dónde terminó? Bueno, el partido prosiguió su marcha, en tanto sus fundadores los guiaban con buena perspectiva, sin embargo los nuevos dirigentes del PRD, emplearon prácticas abolidas utilizadas PRI del partido que habían abandonado. Sabedores los fundadores y desertores del PRI, respecto a los pasos totalmente equivocados de la nueva dirigencia del PRD, les llamaron la atención para retirarse de las prácticas antidemocráticas, dirigentes que desoyeron las voces valientes de luchadores sociales y éstos tuvieron que romper con la corrupta actitud, retirándose para siempre A fecha, se observa la postura de los miembros de ese malogrado partido de la izquierda, su posición no engaña es clara, y no se ubica con precisión desde cuando su posición política corresponde al partido detestado nominado: Partido Revolucionario Institucional.

Actualmente ese partido, aliado del PRI, se empieza a desmembrar; pues sus agremiados están renunciando en grupos considerables, posiblemente; porque dicho partido no ha servido a los intereses del pueblo dada las condiciones de la práctica conocida del que fue partido hegemónico.