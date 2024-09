Pensar, decir y hacer: Responsabilidad de la 4T / El presidente hizo historia

En 2018 el Lic. Andrés Manuel López Obrador fue postulado como candidato a la presidencia de la república por la coalición “Juntos hagamos historia”; se trató de una elección fuerte y combativa en donde por fin, después de reiterados fraudes electorales, el pueblo de México resultó triunfador.

Este domingo 1º de septiembre el presidente de México presentó su sexto informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México. Acudió con un 74 % de aprobación en su gobierno y con un ambiente de nostalgia y tristeza, pero al mismo tiempo de esperanza y alegría, por estar junto al mejor presidente que hemos tenido en las últimas décadas.

El discurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció en su informe de gobierno ha sido, sin lugar a dudas, un mensaje crucial para nuestra nación. Desde el inicio de su discurso, el presidente López Obrador demostró una profunda empatía por los desafíos que enfrenta nuestra nación.

Un aspecto particularmente conmovedor del discurso fue el énfasis en la justicia social y en la lucha contra la corrupción. El presidente compartió con emoción los logros alcanzados en la reducción de la desigualdad, destacando que poco más de 5 millones de mexicanas y mexicanos habían logrado salir de la pobreza de acuerdo a estadísticas de Inegi. Como un digno conocedor de la historia nacional, realizó un recorrido veloz por los héroes, las epopeyas, los documentos y las tesis que han enarbolado mujeres y hombres como José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Ricardo Flores Magón y Francisco I. Madero entre otros.

Además, el discurso del presidente no pasó por alto los avances en infraestructura y desarrollo regional. La mención de proyectos emblemáticos que están en marcha y que buscan conectar de manera más equitativa a todas las regiones del país, desde el Tren Maya hasta la refinería de Dos Bocas, ilustró su visión de un México en crecimiento, donde cada rincón del país tiene oportunidades para prosperar. Esta visión integradora es fundamental para asegurar que el desarrollo no se concentre solo en ciertas áreas, sino que beneficie a toda la población.

El discurso del presidente López Obrador culminó con un llamado a la unidad nacional y a la esperanza en un futuro mejor. En un momento en que la polarización y la división parecen ser desafíos constantes, sus palabras fueron un bálsamo de cohesión y optimismo. Nos recordó que, a pesar de las dificultades y de los obstáculos, el camino hacia una nación más justa y equitativa está pavimentado con el esfuerzo y la solidaridad de todos. Este mensaje de unidad y esperanza es vital para seguir adelante con renovada energía y para enfrentar los retos con una actitud positiva y constructiva.

Fue brillante cuando recordó la “Democracia en América” de Alexis de Tocqueville, cuya obra muestra, que los cimientos de Estados Unidos se forjaron a través de la democracia. En esta misma arenga preguntó al pueblo si estábamos de acuerdo con la democratización del Poder Judicial y la respuesta fue abrumadora, los mexicanos y mexicanas queremos que el pueblo participe en la integración del Poder Judicial.

Amables lectores, deseo reproducir una de las partes más importantes del informe del presidente de México, ya que en ella se muestra su comprensión de la política y la democracia “Queremos kratos con demos. Democracia —lo hemos dicho varias veces— se compone de dos partes: demos es pueblo, kratos es poder, la democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es kratos sin demos, quieren poder sin pueblo. Al carajo con eso”.

Su discurso fue una declaración de principios, un reflejo de empatía y una reafirmación del compromiso con el pueblo de México. En tiempos de adversidad, su discurso nos ha ofrecido un faro de esperanza y un recordatorio de que, juntos podemos superar cualquier obstáculo y construir un futuro en el que todos podamos vivir con dignidad y justicia. Como diputado de Morena, me siento inspirado y motivado para seguir trabajando en la construcción de un México mejor, guiado por los valores de justicia, equidad y solidaridad que el presidente nos ha reafirmado con su discurso. Cierra el más importante ciclo en su carrera política, pero su biografía se encuentra ya, junto a la de los más grandes héroes nacionales.

Nuestro presidente ha cumplido y eso es innegable; estamos a unas semanas de que reciba la estafeta nuestra presidenta electa, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y esto mantiene viva la esperanza del pueblo, porque ella construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación. Se trata de una mujer que recibe un gran desafío, pero sabemos que sabrá estar a la altura que exige la historia.

Queridos lectores, cierro esta columna como diputado de la LXV Legislatura, me siento honrado de ser diputado por Morena y de caminar junto a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros; reciban mi afecto y mi renovado compromiso de trabajar junto al pueblo de Tlaxcala y de México. Sean estas últimas líneas para decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador “Hizo historia”. Cito otras líneas de su impresionante mensaje, porque me parece que merece ser leído y recordado en la conciencia del pueblo de Tlaxcala: “Además, me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos; heredero de la dignidad, del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas”





Facebook: VicenteMoralesPOficial





Instagram: moralesperezvicente