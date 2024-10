Pensar, decir y hacer: responsabilidad de la 4T / La Feria de Tlaxcala

Amables lectores, escribo con alegría estas líneas para compartirles el orgullo que me genera la Feria de Tlaxcala. El pasado viernes 25 de octubre, con gran algarabía, nuestra gobernadora la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros inauguró la esperada “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024”, un evento extraordinario que se desarrollará del 25 de octubre al 18 de noviembre y que promete ser un escaparate vibrante de la cultura y tradiciones de nuestro estado. Este año, la feria no solo se presenta como un espacio de celebración, sino también como una plataforma de desarrollo económico y social para la comunidad tlaxcalteca. No exagero en decir que cada año vamos superando las metas proyectadas. Es cierto que los tlaxcaltecas tenemos como lema “Anfitriones por tradición” y nuestra feria nos permite confirmar esta afirmación.

Nuestra feria tiene una historia de 61 años, ya que inició el 4 de octubre de 1963 y esto nos permite decir que no se trata de un evento improvisado, por el contrario, cada año venimos superando diferentes metas e indicadores. Se trata de un crisol de colores, emociones y actividades en donde se espera la llegada de alrededor de 800 mil visitantes. Este masivo flujo de personas generará una derrama económica estimada en 160 millones de pesos, beneficiando a artesanos, comerciantes, restauranteros y productores locales. Este impacto económico es vital, especialmente en un contexto donde el fomento a la economía local es esencial para la prosperidad de la región. No perdamos de vista que una de las metas de nuestra gobernadora la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros ha sido, posicionar a Tlaxcala en los grandes escenarios nacionales e internacionales y que recientemente fuimos sede de la final de la Copa Internacional de Tiro con Arco. Tampoco podemos olvidar el Mundial de Voleibol de Playa del que también hemos tenido la oportunidad de fungir como sede. Redacto con sentido de apropiación, porque como tlaxcalteca reconozco la relevancia de estos eventos.

En su discurso de inauguración la Lic. Lorena Cuéllar mencionó “la feria nos une a los tlaxcaltecas”, subrayando el papel fundamental que juega en la cohesión social. La feria no solo es un evento; es una oportunidad para que las familias se reencuentren, fortalezcan lazos y compartan momentos inolvidables. En un mundo donde la tecnología y el ritmo acelerado de la vida pueden desdibujar las interacciones humanas, la feria se presenta como un espacio donde la convivencia y la celebración de nuestras raíces cobran vida. Sobre todo, me atrevo a decir que la Feria es una expresión de nuestra “tlaxcaltequidad” porque forma parte de nuestra identidad como tlaxcaltecas, es un escaparate que reúne la cultura, la gastronomía, el arte y la historia que nos ha forjado y nos vuelve embajadores culturales. La importancia de la feria no solo radica en su contribución económica, sino también en su papel como promotora del turismo. La titular de la Secretaría de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, también mencionó “mi tierra tiene una de las 10 mejores ferias a nivel nacional”. Esto no solo pone a Tlaxcala en el mapa del turismo, sino que también abre las puertas a la llegada de visitantes internacionales. Deseo aprovechar este espacio para expresar mi reconocimiento y admiración a ella, por ser una mujer que ha contribuido a la proyección de nuestro estado.

La feria ha sido diseñada para ser un espacio mágico que celebra la identidad tlaxcalteca. Las actividades programadas están diseñadas para atraer a todos los públicos, desde actividades infantiles hasta presentaciones artísticas y culturales. Este enfoque inclusivo garantiza que cada asistente, independientemente de su edad, encuentre algo que disfrutar. La feria se convierte así en un espacio de alegría y convivencia familiar, promoviendo la diversidad de nuestra cultura y creando un ambiente propicio para el diálogo intergeneracional.

Es importante recordar que la Feria de Tlaxcala no es solo un evento de entretenimiento, sino una manifestación de nuestra historia y nuestras raíces. En un momento en que el mundo enfrenta desafíos, desde la globalización hasta la pérdida de tradiciones, la feria se erige como un recordatorio de la importancia de valorar y preservar nuestra herencia cultural. Es un momento para celebrar lo que nos une como tlaxcaltecas y para compartir nuestra identidad con el resto del país y el mundo.

Queridos lectores, confío en que coincidirán conmigo en que “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024” no es simplemente un evento en el calendario; es un acontecimiento que reúne mágicamente la esencia de nuestro estado. Invito a todos los tlaxcaltecas y a quienes visiten nuestra tierra a aprovechar esta oportunidad única para explorar, disfrutar y celebrar nuestras tradiciones. La feria no solo busca entretener, sino también educar y fortalecer la comunidad, fomentando un sentido de pertenencia que es tan necesario en nuestros días. Al final, lo que se vive en la feria es un eco de nuestra historia, una celebración de nuestra diversidad y una promesa de un futuro lleno de oportunidades para todos.

Facebook : VicenteMoralesPOficial

: VicenteMoralesPOficial Instagram: moralesperezvicente