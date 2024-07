Pensar, decir y hacer: responsabilidad de la 4T / Siempre cercano

El pasado sábado 13 y domingo 14 de junio tuve la oportunidad de reunirme con amigos, líderes, amas de casa, obreros, hombres del campo, profesionistas, emprendedores, empresarios y comerciantes del 6º Distrito Electoral, integrado por los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Ixtacuixtla, Hueyotlipan, Españita y San Lucas Tecopilco. ¿El motivo? Poder agradecerles su apoyo y confianza en las urnas el pasado 2 de junio.

Hoy, he querido dedicar esta columna de opinión a quienes por muchos años me han dado la oportunidad de ser representante popular. Gracias al pueblo he sido presidente municipal y diputado local; el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene absoluta certeza cuando dice: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, y es que los resultados obtenidos me motivan a trabajar con mayor fuerza y dedicación.

Mis orígenes se encuentran en los campos y en los surcos de Hueyotlipan, nací en una familia de escasos recursos y muchas veces la tristeza me llevó a pensar que no tenía sentido estudiar. Tuve que empezar a trabajar muy joven y durante un tiempo estuve lavando los baños y los autobuses de una central camionera, que se ubicaba en donde actualmente se encuentra el Congreso del Estado de Tlaxcala. Estudié la Lic. en Derecho gracias a una beca que obtuve como líder obrero. ¿Por qué me atrevo a escribir esto? Es para decirles gracias a todas y todos por creer en mis sueños. Cuando inicié en la vida política nadie creía en mí, señalaban que era demasiado joven y que los cargos públicos se ganan con dinero. En mi historia de vida, han sido mis orígenes los que me han llevado a poder comprender la lucha que diariamente viven miles de tlaxcaltecas para poder sacar a su familia adelante. En mi caso, la pobreza no es una estadística y el hambre no es una definición sociológica; conozco en carne propia ambos lastres.

Gracias a todas las mujeres, hombres, adultos mayores y jóvenes que caminaron conmigo durante el tiempo de campaña; ningún convivio es suficiente para darles las gracias. Ha sido un acto simbólico y me siento aún conmovido por su apoyo y sus muestras de afecto. El comediante Franco Escamilla decía en una entrevista: “La gratitud es la memoria del corazón”, y concuerdo perfectamente con esa definición. Una persona que no tiene memoria, siempre se mantendrá alejada del pueblo, creerá equivocadamente que ganó porque es mucho candidato y la soberbia lo llevará tarde o temprano a la derrota. En mi caso, busco mantener viva mi memoria, recuerdo las anécdotas y las batallas que hemos vivido; me mantengo atento a los reclamos y a las necesidades.

Es cierto, en este proceso electoral se implementó una nueva distritación. Pero la gratitud no tiene fronteras y la militancia del corazón no conoce de cartografía; refrendo mi compromiso de seguir caminando junto a mis amigos y amigas de Xaltocan, Muñoz de Domingo Arenas y Yauhquemehcan. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en la noche que ganó la presidencia de la República: “Yo ya no me pertenezco”, y esa es otra expresión sabia. Yo pertenezco al pueblo y ahí permaneceré por siempre. Serán tres años de trabajo legislativo, pero también de recorrido en campo y de lucha permanente junto al pueblo.

Me siento afortunado por ser parte de la Cuarta Transformación, por tener la oportunidad de coincidir desde el Congreso del Estado de Tlaxcala con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. El liderazgo de nuestra gobernadora, la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, nos ha permitido vivir una nueva historia, y sus resultados de gobierno también son la causa del triunfo abrumador del pueblo y de Morena el pasado 2 de junio.

Amigas y amigos...

¡Gracias!

