Pensar, decir y hacer: tarea de la 4 T | Tlaxcala, en la ruta de la transformación

Con un compromiso inquebrantable de impulsar el progreso de las comunidades y los municipios del estado, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró la semana pasada (viernes 13 de octubre) diversas obras de infraestructura en el municipio de Hueyotlipan, que reflejan su firme y clara intención de continuar por la ruta del progreso, que inició el 31 de agosto de 2021 al rendir protesta al cargo de gobernadora de Tlaxcala.

Al hacer entrega de diversa obra pública, la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros reiteró con hechos su compromiso inquebrantable de hacer de Tlaxcala un mejor estado. En el caso de Hueyotlipan, entregó obras que benefician a cerca de 5 mil pobladores, con una inversión de un millón 209 mil 761 pesos.

Como diputado local de ese distrito electoral, puedo decir con seguridad que en este gobierno, contrario a lo que sucedía en otros tiempos, se trabaja de la mano de las autoridades municipales y federales, y con los poderes Legislativo y Judicial.

Pero si algo debe caracterizar a los gobiernos emanados de la 4T es el consultar, trabajar y rendirle cuentas al pueblo. En otros tiempos se trabajaba desde el escritorio y se tomaron decisiones ajenas a la realidad social de nuestras comunidades. La Lic. Lorena Cuéllar Cisneros ha abanderado muchas causas, ha recorrido la geografía de Tlaxcala y es una líder que sabe conversar con las mujeres y hombres de nuestra entidad. No se trata de una gobernadora que se mantenga amurallada en la arquitectura de Palacio de Gobierno, por el contrario, sigue caminando junto al pueblo y esto le permite tomar las mejores decisiones.

Bien lo dijo la gobernadora Lorena Cuéllar: “Anteriormente se dejaba solos a los presidentes municipales, se les entregaba su presupuesto y allá a ver qué pueden hacer. Hoy estamos trabajando de la mano”, y esto era porque pesaban más las diferencias partidistas, pero hoy en Tlaxcala nuestra gobernadora realiza acciones para todos. Una de las metas más valiosas de la Cuarta Transformación consiste en desarrollar y consolidar el “Estado de Bienestar”. Esta es la meta que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y consiste en regresar el poder al pueblo, fortalecer la política social y gobernar pensando siempre en el bienestar de las personas, y colocando en primer lugar a los más desprotegidos.

Ejemplo de ello es que, en los últimos dos años, en el distrito electoral que represento se ha realizado una importante inversión en diversas obras y programas sociales. El desarrollo social es evidente y la gente lo vive.

La política se fue desprestigiando por la falta de congruencia, de veracidad y de integridad; pero hoy tenemos el reto de devolverle el valor perdido a través del trabajo, los resultados y la cercanía permanente con el pueblo de Tlaxcala.

Durante su última gira de trabajo en Hueyotlipan, la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros constató la rehabilitación de la cancha de futbol 7 de la comunidad de Ignacio Zaragoza; se puso en marcha un gimnasio al aire libre, fueron inaugurados juegos infantiles, las letras monumentales y las fachadas del primer cuadro de la comunidad de San Simeón Xipetzinco. Se trató de una gira de trabajo satisfactoria y que demuestra que Tlaxcala esta verdaderamente viviendo una nueva historia.

Ese es el compromiso de la actual administración estatal. Es la muestra de que sumando esfuerzos se logran atender las necesidades de las comunidades y garantizar el bienestar de las personas. No tengo duda de que, con este tipo de acciones, el gobierno que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros marca un nuevo capítulo en el desarrollo de Hueyotlipan, porque se le está dotando de espacios dignos para el esparcimiento social, cultural, deportivo, familiar y artístico.

Como diputado local me congratulo por este tipo de acciones que reflejan el progreso, no solo del municipio de Hueyotlipan en lo particular, sino del estado en general. Somos testigos del liderazgo de la titular del Ejecutivo y el fomento de principios como la disciplina, la tenacidad y la solidaridad.

Es importante subrayar lo anterior porque el esfuerzo institucional está rindiendo frutos. Se trata de reconocerlo, sí, pero también de replicarlo porque ese es el camino que llevará a Tlaxcala a la ruta del bienestar y nos hace protagonistas de una nueva historia, en donde el rezago y la indiferencia se dejan de lado y se avanza junto al pueblo de Tlaxcala, en la construcción del Tlaxcala que todas y todos anhelamos.

En los últimos dos años, en el distrito electoral que represento se ha realizado una importante inversión en diversas obras y programas sociales. El desarrollo social es evidente y la gente lo vive.