¡Pieza de Ajedrez! | A mi gente

Celebro con esta fecha y agradezco a El Sol de Tlaxcala el espacio que me da para plasmar de puño y letra mis ideas y mi punto de vista del acontecer social y político en nuestro estado.

Desde hace más de 20 años he tenido la fortuna y dicha de vivir en Tlaxcala. En este tiempo he podido conocer a flor de piel las necesidades de nuestra gente. He tenido una participación social decidida, por lo que deseo compartir con ustedes que en el transcurso de estos años formé a mis hijas en las veredas y en los caminos de las comunidades del territorio estatal. Me enorgullece y me emociona transmitirles a ustedes esta anécdota que no sólo es real, sino que me marca como mujer y, sobre todo, como madre.

Lo cuento con la esperanza de que muchas mujeres crean que todo es posible, avanzar en la vida no es una palabra, es una decisión.

Quiero decirles, queridos lectores, en los hechos me he vuelto tlaxcalteca, he aprendido a conocer la historia, los valores, principios y el esfuerzo de nuestra gente.

En esta primera columna que les entrego con mi corazón y con amor a Tlaxcala deseo transmitirles que soy una ciudadana entregada, comprometida y sobre todo dispuesta a luchar en todo momento por esta tierra sagrada, de gente buena y guerrera.

Sin duda, nuestro estado tiene una agenda de temas sin resolver; sin embargo, tengo la confianza que, con amor y compromiso por este nuestro estado, nos comprometamos todos para sacar adelante a Tlaxcala que se merece avanzar en el desarrollo del país.

Hasta la proxima.

Delegada Política Nacional de la CONAVISA Movimiento Ciudadano en Tlaxcala

Facebook: Sandra Aguilar V

Instagram: @sandra.aguilarvega

Quiero decirles, queridos lectores, en los hechos me he vuelto tlaxcalteca, he aprendido a conocer la historia, los valores, principios y el esfuerzo de nuestra gente.