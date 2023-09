¡Pieza de Ajedrez! | Alianzas que representan pasado

Estamos a unos días de conocer al candidato presidencial que representará al Frente Amplio por México y al partido en el poder, quienes se encuentran en la última fase de sus procesos internos pues, como sabemos, el Frente revelaría al suyo el domingo 3 de septiembre y Morena dará a conocer a su Coordinador de Defensa de la 4T el próximo 6 de septiembre.

Sin embargo, llama la atención que la alianza opositora ya tenga a su candidata definida, días antes de llevar a cabo su “consulta ciudadana”, pues sorpresivamente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, brindó todo el respaldo de su fuerza política a la panista Xóchitl Gálvez, dando la espalda a Beatriz Paredes porque supuestamente había “una ventaja amplia y debían actuar con inteligencia y estrategia”.

Lamentable también lo que se vio por parte del partido gobernante, cuando Marcelo Ebrard denunció posible corrupción por parte de la Secretaría del Bienestar a favor de Sheinbaum, señalando que “nunca antes se había visto tanto acarreo como el que se vive ahora con la elección del defensor de la 4T”.

Sin lugar a dudas, todas estas acciones, tanto de los partidos de la alianza opositora como de Morena, sólo demuestran que las prácticas de la vieja política siguen vigentes y ellos son quienes las encabezan.

En Movimiento Ciudadano creemos firmemente que “la elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado”, como lo ha dicho nuestro dirigente nacional, Dante Delgado, pues no se puede impulsar un cambio real eligiendo a los mismos partidos y personajes que han causado la tragedia en la que está hundido el país, fallando una y otra vez a los mexicanos.

El cambio del futuro que tanto anhelamos tampoco se puede dar con un partido que prometió cambiar la historia, que dijo no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero que terminaron siendo lo mismo, pues han demostrado ser sordos a las causas ciudadanas y ciegos a las crisis de seguridad, salud y educación que hoy enfrenta México.

El 2024 está muy cerca, será el momento de tomar decisiones importantes, de convencernos que sólo hay una alternativa que plantea soluciones a los problemas del presente y que piensa en el futuro, que no repetirá los errores del pasado, por lo que no caerá a las provocaciones del PRIAN ni a los juegos perversos del Presidente.

Respaldo totalmente las palabras de mi líder nacional, al decir que “México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, y por eso Movimiento Ciudadano no les ayudará a regresar”, porque somos ciudadanos que fuimos parte de esa lucha y seguimos fuertes y dispuestos a derrotar a la vieja política.

En este Movimiento nos encontramos mujeres y hombres libres, decididos a luchar por nuestro derecho a la alegría; somos parte de la única fuerza que representa futuro y cambio, con personajes nuevos, jóvenes preparados, una agenda progresista y gobiernos que están dando buenos resultados.

Estimados lectores, seamos seres críticos y tomemos la decisión de construir juntos un mejor futuro para Tlaxcala y el país.





*Delegada Política de la CONAVISA de Movimiento Ciudadano en Tlaxcala





